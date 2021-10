Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft discutirán en México sobre manejo de datos personales

Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, las cinco empresas tecnológicas más importantes de la industria, llegarán a México para discutir sobre la importancia de la privacidad y protección de datos personales, en el marco de la 43 Asamblea Global de Privacidad 2021 (GPA, por sus siglas en inglés).

La Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Josefina Román Vergara, señaló que es la primera vez que los cinco gigantes participarán en un mismo foro de la Asamblea.

“Era común que en Asambleas anteriores estuvieran Facebook o Amazon, pero, por primera vez en toda la historia de la GPA, en México hemos logrado que estén sentados en un solo foro hablando del tema de tecnologías de la información y protección de datos personales”, destacó Román Vergara, durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia (SNT).

Josefina Román, quien, junto con el Comisionado Francisco Javier Acuña, organizan desde el INAI la Asamblea Global de Privacidad 2021, recordó que la 43 edición se llevará a cabo en la Ciudad de México, de manera virtual, del 18 al 21 de octubre, con el tema “Privacidad y Protección de Datos: un enfoque centrado en el ser humano”, cuyo fin es establecer estándares internacionales para garantizar la adecuada salvaguarda del derecho humano a la privacidad y la protección de datos personales.

En el evento organizado por el INAI participarán más de 130 autoridades de protección de datos y privacidad de 80 países, con el objetivo de discutir y analizar la coexistencia entre el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y el derecho a la protección de los datos personales.

La funcionaria resaltó que se eligió el tema derivado de las nuevas mecánicas que se han establecido en el mundo, tanto a nivel de comunicación, así como de los nuevos a los que hemos tenido que hacer frente, como el confinamiento derivado de la pandemia de Covid-19.

Román Vergara informó que la ceremonia inaugural se llevará a cabo en el Palacio de Minería, mientras que las sesiones se llevarán a cabo de manera virtual con expertos elegidos estratégicamente para representar a los países de los cinco continentes.

“Necesitamos hablar de privacidad en el contexto de la emergencia, inteligencia artificial, cumplimiento de legislaciones, cómo va la protección de datos en otras partes del mundo, los derechos humanos, cómo son garantizados por otras autoridades, economía digital, comercio electrónico, rendición de cuentas responsables y análisis de datos”, entre otros temas, planteó.

La comisionada hizo un llamada para que las entidades que integran el SNT se sumen a la convocatoria y promoción del evento para que las actividades de éste lleguen a todas las personas interesadas en la protección de datos personales y privacidad.

“Es muy importante que quienes integramos esta Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema tengamos la misma información”, expresó.

El programa de actividades abiertas al público estará integrado por cinco conferencias magistrales, cinco paneles, así como sesiones y eventos paralelos, en los que participarán más de 80 ponentes de diversos países. Las personas interesadas en conocer el programa y participar en las actividades pueden registrarse en la página de la Asamblea.