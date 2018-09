El cumpleaños de Google Chrome por sus 10 años nos brinda nuevas maravillas

El pastel y las velas para el más popular de los navegadores, Google Chrome, se han encendido por sus 10 años de servicio en la web.

El 1 de septiembre de 2008, la compañía anunciaba en su blog oficial el nacimiento del navegador diseñado concretamente para aplicaciones web específicamente complejas.

Como aplicación beta para Windows, este navegador se estrenó el 2 de septiembre del 2008 para después convertirse en una versión mejorada y estable en diciembre del mismo año, poco después brinco en fase beta para Linux y MacOS en diciembre pero del 2009.

La versión de Android se estrenó hasta febrero del 2012. Google Chrome, es el navegador más utilizado en el mundo gracias a que ganó su éxito con la idea de sandboxing.

Foto:Pixabay

La opción del sandboxing es una pestaña totalmente independiente que ofrece mayor seguridad contra sitios peligrosos, con la desventaja del requerimiento de recursos en el sistema como más memoria RAM.

Foto:Pixabay

Con sus 10 años de éxito cumplidos, la evolución que promete Chrome desde su cuenta de Twitter, se sabe que este 4 de septiembre se anunciarán tal vez las nuevas funciones, extensiones, o hasta una nueva versión.