Google lanza nuevo teléfono Pixel 5, compatible con la red 5G

Google presentó su último modelo de la gama de teléfonos móviles Pixel, el Pixel 5, compatible con la red de internet de altísima velocidad 5G y que sigue teniendo en la cámara el mejor de sus activos.

En un evento celebrado de forma completamente digital por la pandemia de Covid-19, la firma de Mountain View (California, EU) introdujo tanto el Pixel 5 como el Pixel 4a 5G, una versión actualizada del modelo 4a lanzado en verano.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Tecnología Sin iPhone 12, estos son los nuevos dispositivos de Apple

Se trata de los primeros dispositivos de Google compatibles con 5G.

El Pixel 5, que a diferencia de años anteriores llega en una única versión, sin estar acompañada de un modelo XL, tiene una pantalla de 6 pulgadas, un procesador Snapdragon 765G, cámara trasera dual con ultra gran angular, 128 GB de capacidad de almacenamiento y 8 GB de memoria RAM.

Los colores disponibles son verde y negro y saldrá a la venta el próximo 15 de octubre a partir de 699 dólares, un precio algo más modesto que las versiones anteriores.

Por lo que respecta al otro teléfono presentado hoy, el Pixel 4a 5G, además de añadir la compatibilidad con esta red en relación a la versión de agosto, introduce una pantalla más grande, de 6.2 pulgadas, así como un procesador Snapdragon 765G (el mismo que el Pixel 5), más rápido que el de su predecesor.

Este modelo también es significativamente más caro que el 4a, con un precio de 499 dólares, respecto a los 349 de la versión sin 5G.

Foto Google

Además de los teléfonos, la firma que dirige Sundar Pichai también presentó este miércoles un nuevo modelo de su línea de altavoces inteligentes Nest, el Nest Audio, vertical y rectangular con las esquinas redondeadas y disponible en cinco colores: verde, rosa, azul, gris y negro.

Este altavoz, como todos los de la gama, integra el asistente de voz de Google y, según la empresa, puede alcanzar un volumen un 75% más alto que el modelo de 2016.

Nest Audio saldrá a la venta el 5 de octubre a un precio de 99,99 dólares.

A water-resistant phone that creates quite a splash. The new #Pixel5 has 8 GB of RAM and wireless and reverse wireless charging to use with your Pixel Stand or to charge your Pixel Buds on-the-go.https://t.co/YYzCyiRlDR #LaunchNightIn pic.twitter.com/JB9NVMeWvK — Made By Google (@madebygoogle) September 30, 2020

Tecnología Nintendo relanzará juegos de Mario Bros en su 35° aniversario

Tecnología Microsoft lanza Video Authenticator para la detección de "deepfakes"

Tecnología Google y Apple lanzan notificaciones de exposición al Covid-19 en celulares