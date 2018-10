Google lanza Pixel 3 y Pixel 3XL, la nueva competencia de iPhone

Desde la ciudad de Nueva York conectados con Paris, Francia; Google presentó y oficializó sus nuevos teléfonos de gama alta-premium para la temporada, el Pixel 3 y Pixel 3 XL.

Considerándose al Pixel 3, como ¡el celular más barato de la tercera generación de teléfonos de Google!

Lo principal que ofrece Google con estos equipos es la experiencia en el apartado del software, donde siempre se contará con una versión limpia y actualizada de Android, con todas sus últimas características y novedades.

El Pixel 3 me parece un teléfono precioso, incluso bastante más que su hermano mayor #MadeByGoogle pic.twitter.com/iXr52ksxUp — Javi Ramírez (@xlramirez) 9 de octubre de 2018

El Pixel 3 XL ejecuta Android Pie, por lo que ofrece ya los nuevos gestos de esta versión del sistema operativo de Google. Además, incluye la función bienestar familiar o Digital Wellbeing que te ayuda a conocer qué tanto y cómo estás usando el celular.

La única diferencia real entre el Pixel 3 y el Pixel 3 XL está en el tamaño: mientras que el Pixel 3 cuenta con una pantalla de 5,5 pulgadas, el Pixel 3 XL cuenta con una pantalla de 6,3 pulgadas.

El apartado de la cámara, es el más celebrado en estos dispositivos, que ahora con una nueva tecnología llamada Top Shot, promete impresionar aún más.

Capture smiles, not blinks. With Top Shot, Pixel 3’s camera is smart enough to know a good photo when it sees it. #madebygoogle pic.twitter.com/WeVI1yojDZ — Google (@Google) 9 de octubre de 2018

Tanto en las cámaras frontales como en la trasera, el Pixel 3 tiene la capacidad de capturar múltiples fotos continuas y su inteligencia artificial analiza las fotos para escoger la mejor, teniendo en cuenta sonrisas, ojos abiertos/cerrados y otros aspectos.

Además, cuando haces zoom, el nuevo celular de Google analiza la foto e intenta perfeccionar ciertas partes de la foto para añadir detalle que es perdido generalmente con el zoom digital. Super Res Zoom es el nombre de esta función y permite hacer zoom hasta 7x con estas mejoras de inteligencia artificial.

Ejem



Ya pueden enseñar lo que quieran que lo llevan haciendo años y hay gente que sigue pensando que los iPhones tienen la mejor cámara JAJAJAJAJ#madebygoogle pic.twitter.com/1SRfpiIjpv — Piggy Smallz🐷 (@Pablosego92) 9 de octubre de 2018

Lo malo es que nos vamos a quedar con las ganas de ver los nuevos Google Pixel 3 en México, pues a pesar de que la compañía de Mountain View ha extendido los mercados donde venderá sus nuevos teléfonos, México o algún otro país de Latinoamérica nuevamente quedan fuera de la lista.