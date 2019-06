Google presenta Stadia, su servicio streaming de videojuegos

Finalmente Google ha revelado todos los detalles sobre su nueva plataforma de juegos en streaming Stadia, que promete hacer competencia a los gigantes de la industria como Sony, Microsoft y Nintendo.

Una de las confirmaciones fueron tanto el precio como la fecha de lanzamiento; según los creadores del servicio, esta plataforma estará disponible en noviembre en al menos 14 países (no, México no fue incluido):

Por otro lado, los costos serán varios ofreciendo una gama de posibilidades para los clientes. La primera opción es Stadia Pro, cuyo precio oscilará entre los 10 dólares mensuales y se podrá acceder a todo el catálogo de videojuegos disponible, el cual estará en constante expansión.

Alterno a este, también lanzarán el servicio Stadia Base que será gratuito, no se podrá acceder a la colección completa y solamente se podrá acceder a los juegos mediante una compra individual.

Junto a estos anuncios, también fue revelado una edición de fundador que ya puede ser reservada. Esta edición, con un costo de 300 dólares, incluirá un control de edición limitada, un Chromecast Ultra, tres meses de suscripción a Stadia Pro, la posibilidad de elegir nuestro nombre en la comunidad anticipadamente y además, un “Buddy Pass” que permitirá compartir nuestros juegos con un amigo. Introducing the Stadia Founder's Edition. A $300 value for just $129.



Pre-order now → https://t.co/tG1QJ57ryE pic.twitter.com/HxylSEvlKu — Stadia (@GoogleStadia) June 6, 2019

Junto a todas estas novedades, el lanzamiento de la plataforma llegará acompañado por el pack Destiny 2: The Collection, un paquete que incluye el juego y todos los DLC publicados hasta la fecha, una nueva expansión de nombre Destiny 2: Shadowkeep y un pase anual. Eyes up, Guardians. 👀



Shadowkeep, the next chapter in the @DestinyTheGame 2 story, has been revealed. Get Shadowkeep and Destiny 2: The Collection with Stadia Pro. #StadiaConnect #destinythegame pic.twitter.com/6Qg3mPa4jJ — Stadia (@GoogleStadia) June 6, 2019

Hasta ahora todo bien, pero estos serán los requisitos de conexión y hardware necesarios para poder ejecutar Stadia.