Hace 45 años se realizó la primera llamada por celular, ¿cómo fue?

Hace 45 años, el 3 de abril de 1973, el ingeniero Martín Cooper, directivo de la empresa Motorola, logró realizar la primera llamada por teléfono celular en el mundo.



Esta llamada la realizó desde una calle de Nueva York a su mayor rival en el sector de telefonía, Joel Engel, de los Bell Labs de AT&T.

La conversación, según varios informes, habría tenido este mensaje de Engel a su compañero: "Te llamo solo para ver si mi llamada suena bien por tu lado".

La llamada se realizó con el prototipo del Motorola DynaTAC 8000x que pesaba 1.12 kilogramos y medía 33 centímetros



Friends what if I wrote a book about my life & the #invention of 1st handheld #cellphone—would you want to read it? pic.twitter.com/xvGCy5FTCG — Martin Cooper (@MartyMobile) 22 de julio de 2016

Hasta ese momento nadie imaginaba que sería posible estar en contacto permanente con familiares y amigos en cualquier parte del mundo, o inmortalizar recuerdos dondequiera que nos encontremos.

Aunque en 1973 se logró este hecho histórico, hasta 10 años después se lanzó el primer celular portátil comercial del mundo; se trata del Motorola DynaTAC que medía 33 centímetros de alto y pesaba 794 gramos.

El primer teléfono celular del mundo ofrecía una autonomía de unos 30 minutos de uso por carga, una capacidad de hasta 30 números telefónicos, y un tiempo de carga interminable de 10 horas.

Con información de Notimex