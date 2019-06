Huawei asegura que expansión del 5G no se verá afectada por el veto de EU

Shanghái.- La multinacional tecnológica china Huawei aseguró hoy que el veto estadounidense a sus productos no va a frenar la expansión de su tecnología 5G al tiempo que afirmó que es y seguirá siendo el líder mundial en el desarrollo de esta tecnología.



"Puedo decir claramente a todo el mundo que en el tema del 5G no nos vamos a ver afectados para nada, ni en los contratos que hemos firmado ni en los que vamos a firmar", apuntó el vicepresidente global de Huawei Technologies, Ken Hu, en una conferencia de prensa en el marco del Mobile World Congress de Shanghái.



En su intervención, Hu destacó que la multinacional ha logrado firmar hasta la fecha 50 contratos comerciales para 5G, 28 de ellos en Europa, 11 en Medio Oriente, 6 en Asia Pacífico, 4 en América y 1 en África.



Además, ha logrado desplegar más de 150.000 estaciones base por todo el mundo y ha creado una cartera de más de 2.570 patentes en torno a esta tecnología, aproximadamente el 20 por ciento del total mundial, que cubren aspectos como las terminales, los chips o la infraestructura.



"Vamos a seguir siendo líderes en 5G porque, entre otras cosas, vamos a mantener y aumentar la inversión", dijo Hu, quien recordó que la compañía comenzó hace ya una década a investigar en esta tecnología y que hasta el momento ha invertido más de 4.000 millones de dólares.



En plena guerra comercial entre las dos potencias económicas mundiales, China y Estados Unidos, a mediados de mayo el Gobierno de Donald Trump incluyó a Huawei en una lista negra acusándola de ser sospechosa de espionaje y le prohibió vender equipos tecnológicos y colaborar con empresas e instituciones del país.



Como consecuencia de esto, compañías como Google anunciaron que dejaban de prestar servicios tecnológicos a la empresa china, una situación que inquietó a millones de usuarios de teléfonos móviles en el mundo ante la incertidumbre por las futuras actualizaciones del sistema operativo Android (perteneciente a Google).



"Como compañía, pensamos que es un trato injusto para Huawei porque las acusaciones no se basan en hechos", apuntó hoy Hu, quien afirmó que las operaciones comerciales de la empresa "son normales", aunque reconoció que hay "cierta fluctuación" ya que, aunque las ventas en algunos países están cayendo, en China están creciendo.



El funcionario de la multinacional alabó además "la posición de la Unión Europea" en cuanto a la ciberseguridad basada en que "la tecnología es solo tecnología y tiene que haber un enfoque objetivo y basado en hechos", en lugar de "utilizar la ideología para discriminar a cualquier proveedor".