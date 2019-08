Humanos no deberían preocuparse por robotización de empleos: Sophia

Sophia, el primer robot que obtiene una ciudadanía en el mundo opinó que la robotización de empleos no debería ser algo que preocupe a los humanos.

“No sé por qué a los humanos les asusta que los robots tomen los trabajos más tediosos y peligrosos, lo que estamos haciendo es que los humanos hagan lo que los robots no pueden hacer”, respondió el humanoide en una charla con Carlos Hank González, presidente del Consejo de Administración de Banorte.

Sophia fue la primera robot declarada ciudadana, esto por el gobierno saudí en 2017. Durante el Foro Estrategia Banorte 2019, el humanoide respondió algunas preguntas del directivo y compartió algunas reflexiones.

Respondió que ha escuchado que en México hay políticos que combaten la corrupción en los gobiernos, acto que dijo que espera que lo hagan por más tiempo.

Cuando Hank González le preguntó cuál banco elegiría para tener una cuenta en caso de ser mexicana, Sophia respondió que optaría por el del mejor servicio, sin dar nombres.

“Me estás poniendo en aprietos. Algo me dice que debería decir Banorte, pero yo elegiría el que da el mejor servicio y realmente se preocupa por sus clientes. Yo no estoy escogiendo un favorito, así que por favor no me preguntes más”, respondió el robot.

Foto Roberto Hernández | El Sol de México

También señaló a su autor mexicano favorito, Guillermo del Toro, “por todas las películas que ha escrito”, y opinó que Frida Khalo es la mujer más bella de todos los tiempos.

Finalmente, al preguntarle sobre cuál sería su deseo para México, Sophia dijo que quisiera que el país “tuviera el valor para aceptar el cambio y la revolución tecnológica”.