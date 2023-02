Imposible escapar de Elon Musk: la razón por la que no deja de aparecerte en Twitter

Desde que Elon Musk adquirido Twitter en octubre de 2022, la plataforma se ha convertido en uno de los principales canales de comunicación que utiliza el magnate.

Y es que su compra ha sido muy debatida por empresarios y trabajadores de la red social, pues afirman que Twitter ha cambiado desde la llegada de Musk y este se ha encargado de controlar por completo el contenido.

Sobre esto, usuarios aseguran en que en los últimos días es más común ver tweets del empresario en sus páginas principales, y a pesar de que esto parezca pura casualidad, resulta que fue algo intencionado.

De acuerdo a un informe publicado por Platformer, la obsesión de Musk con la aplicación ha quedado reflejada luego de revelar que Twitter desarrolló un sistema especial para destacar los tweets de Musk en la sección "Para ti" de los usuarios.

Esta controversial decisión pudo surgir el pasado domingo durante el Super Bowl, luego de que un tweet de Elon Musk recibiera menos impresiones que una publicación similar a la del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

As your president, I’m not picking favorites.



But as Jill Biden’s husband, fly Eagles, fly. https://t.co/YtgaEC83Qj — President Biden (@POTUS) February 13, 2023

Datos en Twitter indican que el tweet de Biden obtuvo casi 29 millones de impresiones, mientras que el de Musk recibió poco más de 9 millones. Esto es contradictorio cuando vemos el número de seguidores de ambos, pues el mandatario tiene más de 29 millones y Musk 128 millones.

Platformer indica que al darse cuenta de la diferencia, Musk eliminó su tweet y exigió a los ingenieros de Twitter una explicación por la menor cantidad de visitas, además de amenazar con despedir a ingenieros si sus tweets no tenían la máxima impresión la próxima vez.

James Musk, primo del empresario, envió un mensaje a los ingenieros pidiendo ayuda para destacar los tweets de su primo de manera urgente.

“Cualquier persona que pueda escribir software, por favor, puede ayudar a resolver este problema. Esto es muy urgente. Si estás dispuesto a ayudar, por favor, pulgar hacia arriba a esta publicación”, escribió a través de Slack.

Se formó un equipo de 80 ingenieros con el único propósito de investigar por qué el alcance de Musk había disminuido considerablemente. Entre las principales respuestas estaba que muchos usuarios los silenciaron o bloquearon tras la compra de Twitter. Aunque al final, el error fue atribuido a razones técnicas legítimas en el algoritmo.

pic.twitter.com/iZUukCVrl5 — Elon Musk (@elonmusk) February 14, 2023

Trabajando sin descanso lograron aumentar las posibilidades de que las publicaciones del magnate aparecieran en muchas más ocasiones para todos los usuarios. Esto permitió que los tweets de Musk esquivaran el algoritmo original de Twitter destinado a recomendar el mejor contenido posible para ti.

Esta nueva medida no fue bien recibida por los usuarios de Twitter, los cuales afirman que, desde su compra, la plataforma se está centrando demasiado en Musk y no en otros temas.

Please stay tuned while we make adjustments to the uh .… “algorithm” — Elon Musk (@elonmusk) February 14, 2023

Tras las quejas, el propio Elon Musk mencionó que harían algunos “ajustes” en el algoritmo, por lo que se espera que encontremos menos publicaciones del empresario. No obstante, su plan funcionó, ya que desde el Super Bowl han aumentado significativamente las interacciones con sus tweets.









