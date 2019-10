Instagram se suma a la tendencia, ya puedes activar el modo oscuro

Esta nueva adaptación la cual ya habíamos visto antes en otras aplicaciones consiste en cambiar el fondo blanco predeterminado a negro y gris. Instragram lanzó la nueva actualización este lunes, la cual ya esta a disposición ante los usuarios de iOS y Android.

Para poder tener la nueva opción los usuarios de Android 10 pueden activarlo buscando el modo oscuro en la configuración del menú. También pueden hacerlo directamente desde la configuración de la aplicación para los propietarios de teléfonos Android incluso si no tienen la ultima versión del sistema operativo Google.

Starting today, you can use Instagram in dark mode on iOS 13 or Android 10. Turn dark mode on your phone to try it out. 👀 — Adam Mosseri (@mosseri) October 8, 2019

Así mismo para activar la nueva actualización de Instagram en iPhone deberán abrir el menú de configuración, tocar pantalla y brillo y presionar la opción oscuro que se encuentra del lado derecho e Instagram activará automáticamente esta nueva opción. Recordando que los usuarios necesitan tener iOS 13 ya que el modo oscuro solo esta disponible en la nueva configuración de Apple.

Este nuevo modo ha sido el preferido por muchos desde que lo vimos en otras aplicaciones, ya que no solo le da un toque elegante a la app sino que aumenta la duración de la batería, y evita la fatiga visual.

Es por eso que cada vez más plataformas y dispositivos se unen a esta moda, incluidos Twitter, teléfonos como Samsung Galaxy, el navegador Chrome Google, Windows 10, MacOs Apple y iOS 13 así todo el sistema Android 10.

Facebook lamentablemente aún no tiene este modo, pero diversos informes mencionan que lo están probando.