Inteligencia artificial y Android P, todo lo que tienes que saber del Google I/O 18

Este día se llevó a cabo la conferencia de desarrolladores Google I/O 18, donde su consejero legal, Sundar Pichai, informó sobre los avances y apuestas del buscador más popular de Internet para el próximo año, entre estos mejoras sobre inteligencia artificial y la nueva versión Android P.

Streaming live around the world: here we go, #io18! Tune in → https://t.co/yb35KKEPzY pic.twitter.com/uHIk1bKwmV — Google (@Google) 8 de mayo de 2018

Frente a más de siete mil personas, Sundar Pichai aseguró que la apuesta de Google sigue siendo el desarrollo de la inteligencia artificial, misma que han mejorado y que sin duda será el futuro.

La inteligencia artificial nos permite resolver problemas para todo el mundo. Va a impactar en todo el mundo. Especialmente en la salud.

Sus enfoques o líneas maestras para el siguiente año son tres: el sistema operativo de Android, la realidad virtual, así como la detección y desaparición de noticias falsas.

Aprendiendo de IA con Gmail



Gmail, uno de los servicios más populares del buscador también tendrá mejoras, asegurando que es una de las herramientas que han ayudado a entender el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo:

Respuestas automáticas, las cuales han sido mejoradas para ser más sofisticadas.



Fotos, su herramienta de retoque y almacenamiento: convierte fotos de contratos en PDF, retoca situaciones, ilumina imágenes antiguas que estaban en blanco y negro.

A new feature powered by AI, we're launching Smart Compose in @gmail to help you draft emails more quickly by providing interactive suggestions as you type → https://t.co/nJIWG29M0T #io18 pic.twitter.com/DKjqDdl5ts — Google (@Google) 8 de mayo de 2018

Mayor control con Android P



Habrá mejoras del sistema de Android, el cual celebra su décimo aniversario, y busca que el usuario sea más libre para controlar el uso de su móvil:

Inteligencia artificial al máximo.



Mejorar la vida de la batería.



Mejores gestos para navegación.



App Timer: pasar de blanco a una escala de grises para limitar el tiempo de las apps.



Wind Down: pasar de blanco a una escala de grises para que no sea un distractor y



podamos ir a la cama.



Sustituye los tres clásicos botones de la parte inferior por una simple barra inteligente en la parte inferior que al deslizarla muestra una multitarea para navegar.



Nuevos controles de volumen.



Nueva forma de realizar capturas de pantalla.



Nueva gestión de las notificaciones.

Aunque aún es una versión Beta, los usuarios ya pueden usarla en los móviles compatibles como lo indica su página oficial.





With #AndroidP enjoy smart features like adaptive battery and brightness, a simplified @Android experience, and more ways for your device to adjust to you → https://t.co/4hHcHZCBAq #io18 pic.twitter.com/EZBWYoUJHO — Google (@Google) 8 de mayo de 2018





Adiós Fake news

También se habló de seguir luchando contra todas las noticias falsas, así como la transformación digital de los medios, para esto la creación de Google News Initiative, pues Sundar aseguró que los medios también son prioridad.

Nací en India. Recuerdo cómo leía el periódico en papel para saber qué pasaba en el mundo. Tengo gran aprecio por lo que significan los medios de comunicación.

"Queremos trabajar con periodistas y organizaciones para que retomen su papel en la sociedad. Google News nació como un proyecto de un ingeniero. Creo que se produce mejor periodismo que nunca. En Google tenemos la responsabilidad de ofrecer lo mejor. Vamos a dar medios de calidad, con fuentes confiables, con perspectiva, usando inteligencia artificial en la selección".

Por su parte la responsable de esta app, Trystan Upstill, aseguró que saben que los usuarios desean seguir temas de actualidad y profundizar en los diferentes puntos de vista de medios. Por tal motivo los encargados de brindar las noticias podrán suscribirse directamente a esta nueva plataforma solo con su usuario de Google, sin más requisitos.

Today we're rolling out an all-new @GoogleNews—using the best of AI to organize what’s happening in the world to help you learn more about the stories that matter to you → https://t.co/z8234zDXU1 #io18 pic.twitter.com/6QkX6x6OiD — Google (@Google) 8 de mayo de 2018

La nueva aplicación saldrá la próxima semana en 127 países, tanto en aparatos de Apple como en Android.

Google Maps y mejoras al recomendar

La mejoras para la app de Maps van en un sentido de más exactitud, se atreverá a sugerirte ciertos lugares basándose en tus visitas previas o lugares parecidos.

Like your own expert sidekick to help you quickly assess options and confidently make a decision, we've created "Your match" on @googlemaps—a number that suggests how likely you are to enjoy a place based on your unique preferences. #io18 pic.twitter.com/lzDCt19Nnd — Google (@Google) 8 de mayo de 2018

Ahora también la cámara de tu móvil será importante, pues con Google Lens podrás superponer la realidad en el mapa para que sea más fácil encontrar el lugar al que te diriges.

Giving you the confidence to explore and experience everything from new places in your local neighborhood to the far flung corners of the world, see more of what's coming to @googlemaps later this summer → https://t.co/6tSsWeDak8 #io18 pic.twitter.com/6swWaesjob — Google (@Google) 8 de mayo de 2018

Y claro, se habló de Waymo, su división de autos sin conductor y competencia directa de Uber, el cual se aseguró sigue mejorando para tener no un mejor auto, sino un mejor conductor.

Pronto podrán usar una aplicación para llamar uno de nuestros coches sin conductor. No se trata de hacer un coche mejor, sino un conductor mejor. Vemos nuestra tecnología como un conector con otros fabricantes. No es ciencia ficción, es el futuro.

Today’s @Google #io18 keynote takes place in the very same spot Waymo ran some of our earliest self-driving tests. Nearly 10 years later, here’s how we’re using AI to make fully self-driving cars a reality. https://t.co/6F4oRGAGwV — Waymo (@Waymo) 8 de mayo de 2018