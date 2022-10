Piensa dos veces antes de subir a una montaña rusa con un iPhone 14: el inesperado error de Apple

El iPhone 14, el teléfono más nuevo de la compañía Apple, ya ha sido lanzado en nuestro país y muchos usuarios han tenido la oportunidad de probar todo lo nuevo en materia de tecnología que tiene para ofrecernos.

Una de estas novedades es la integración de un sistema inteligente que permite detectar de manera automática accidentes al dueño del dispositivo, y aunque parece una tecnología revolucionara, esta ha provocado un error que involucra a los servicios de emergencia en los Estados Unidos.

De acuerdo con reportes de las autoridades, el último iPhone, así como los relojes inteligentes de Apple, pueden llegar a confundir los golpes y sacudidas de viajes en montañas rusas con accidentes automovilísticos.

Y es que el sistema, al momento de detectar señales vibraciones típicas de un accidente automovilístico grave, llaman de manera automática al 911 si el propietario no responde a un mensaje de cancelación, lo que ha provocado varias llamadas por accidente.

Desde que el nuevo modelo de Apple salió a la venta, el centro de comunicaciones 911 del condado de Warren, en Ohio, recibió al menos seis llamadas de detección de accidentes de personas en los viajes, según un informe del Wall Street Journal.

Lo curioso es que todas las llamadas se hicieron automáticamente desde Kings Island, un parque de diversiones cerca de Cincinnati que incluye el Orion, un emocionante viaje de 146 km/h que cae en picado a más de 90 metros.

Since the iPhone 14 went on sale, the 911 dispatch center near Kings Island amusement park has received at least six phones calls saying:



“The owner of this iPhone was in a severe car crash...”



Except, the owner was just on a roller coaster.



🆕 by me: https://t.co/hp1fHZBIf6 pic.twitter.com/i0lZPoWzGz — Joanna Stern (@JoannaStern) October 9, 2022

Otro estado como Illinois también ha recibido llamadas automáticas de emergencia, pero que fueron provocadas por la montaña rusa Joker de Six Flags.

Actualmente, el iPhone también notifica a los contactos de emergencia cuando detecta un “choque”, algo que parece haber causado pánico después de las falsas alarmas de personas que solo buscaban divertirse.

¿Cómo funciona el sistema de emergencia en accidentes de iPhone?

De acuerdo con Apple, el algoritmo que monitorea las variables para determinar si se ha producido o no un accidente se nutre de los datos de los sensores de movimiento, del GPS para detectar cambios repentinos de velocidad, del micrófono para medir los niveles de ruido y de los cambios de presión en la cabina, entre otros.

🔴 El nuevo #AppleWatch también contará con análisis de oxígeno, sueño y detección de accidentes o choques; donde se podrá conocer qué tipo de caída has sufrido.



📸 Apple pic.twitter.com/I4pu9yMy0e — El Sol de México (@elsolde_mexico) September 7, 2022

En caso de accidente grave, es posible que el teléfono salga disparado o que sufra un daño que lo inutilice, por lo que el hecho de que el reloj también incluya esta función sirve de garantía adicional.

Apple señala que previo a su lanzamiento, realizaron entrenamientos para el algoritmo del sistema en donde se simularon multitud de accidentes en diferentes circunstancias, esto con el fin de que se detecten falsos accidentes, sin embargo, parece ser que no contaban con lo sucedido en montañas rusas.