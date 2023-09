¿El iPhone 15 es una estafa? Usuarios denuncian que el celular se despinta y es frágil

El iPhone 15 está causando furor entre los fanáticos de Apple. El zoom mejorado, el chip A17 que da una increíble velocidad o la duración de la batería que ahora dura más, son algunas de las características que brindan los nuevos dispositivos.

Sin embargo, diversos usuarios han reportado que el nuevo marco titanio se despinta y se queda con grasa de los dedos, otros han denunciado que es más frágil que los modelos anteriores.

Te puede interesar: ¿Cuánto costará el nuevo iPhone 15? Precios y nuevas funciones del lanzamiento de Apple

¿Una estafa?

Esta semana salió a la venta en todo el mundo el iPhone 15 junto a sus versiones Plus, Pro y Promax. Está diseñado con titanio y saldrá en cinco colores: rosa, verde y amarillo pastel. Entre las novedades está que la carga Lightning será reemplazada por un cargador universal USB tipo C.

También, el nuevo chip A17 permitirá correr con fluidez una gran cantidad de aplicaciones, cómo hacer mayor uso de Facetime o videojuegos, incluso podrás disfrutar de títulos de consolas como Resident Evil Village y Assassins Creed Mirage.

Pese a que el iPhone 15 trae muchas novedades también ha traído muchas quejas. En redes sociales usuarios han denunciado que el marco de titanio incluído en sólo en los modelos Pro y Promax, se queda con las huellas y con grasa de los dedos.

iPhone 15 Pro Max Azul de cerquita #iphone15 #appleevent #apple #iphone pic.twitter.com/lnfSzmfVCd — Jose Antonio Ponton (@japonton) September 13, 2023

También mostraron que el celular era fácil de romper a diferencia de los modelos anteriores.

It was quite shocking to see the iPhone 15 Pro Max back glass shattered so easily



He didn't even put a lot of effort here 👀 pic.twitter.com/QYoxAs3XNA — Mr Android FHD (@android_fhd) September 23, 2023





Hubo usuarios que defendieron el nuevo lanzamiento de Apple e hicieron comparaciones con un modelo anterior que quedaba manchado y aseguraron que algunas opiniones eran exageradas.

La famosa polémica de las huellas y marcas en el titanio del iPhone 15 Pro pic.twitter.com/n8Ua72OuDw — Verownika (@Verownika) September 21, 2023





Apple reconoció que en el iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, la grasa de la piel puede alterar temporalmente el color de la banda exterior por lo que recomendaban limpiar el dispositivo con un paño suave, ligeramente húmedo y sin pelusa.

"Su iPhone tiene un revestimiento oleofóbico (repelente al aceite) resistente a las huellas dactilares. Los productos de limpieza y los materiales abrasivos disminuirán el recubrimiento y podrían rayar su iPhone", advierte iPhone sobre el uso de productos químicos.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para enterarte de las noticias más importantes

Luego de ver estos videos, ¿tú qué opinas?, ¿crees que el nuevo iPhone es una estafa o lo comprarías?