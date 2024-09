La IA está sobrevalorada: Steve Wozniak

El cofundador de la gigante tecnológica Apple, Steve Wozniak, reconoció que la Inteligencia Artificial (IA) ha avanzado de manera exponencial, pero considera que está sobrevalorada y que le falta "mucha inteligencia".

Durante su visita a México para la Vtex Connect Latam, Wozniak, fiel a su estilo crítico, dijo que programas de IA como ChatGPT de OpenAI, son "demasiado aburridos y planos y no se sienten como si fueran escritos por un humano. No piensan, no tienen emociones".

Wozniak, una de las figuras más importantes en la historia de Apple y que se considera un apasionado de la tecnología, aseguró que la IA no le ha convencido del todo.

"La IA no piensa, solo saca cosas de otros lados y las pone en un buen lugar. Tiene mucha A, pero le falta mucha I", bromeó el ingeniero electrónico.

En marzo, Wozniak firmó una carta pública junto con académicos, empresarios y expertos en informática, solicitando a las compañías de IA que suspendan el entrenamiento de sus modelos más potentes debido a los posibles peligros que esta avanzada tecnología puede representar para la humanidad.

El cofundador de Apple no se declaró específicamente en contra de la IA, sino que afirmó que está sobrevalorada y que necesita ser regulada.

"Debe existir una buena regulación sobre las Inteligencias Artificiales para tener la garantía de que se precise cuándo se ha utilizado una, por ejemplo, en un trabajo académico".

Wozniak enfatizó que, aunque la Inteligencia Artificial promete llevar a las computadoras a nuevos niveles de aprendizaje y eficiencia, es crucial que esta tecnología sea desarrollada con una visión ética y humana.

"La tecnología debe potenciar la experiencia humana, no reemplazarla. Siempre debemos recordar lo humano en cualquier avance tecnológico".

En cuanto a la confianza del público en las tecnologías de IA, subrayó la importancia de usarlas de manera ética y responsable.

"Las herramientas de IA pueden manipular a las personas y hacerles creer cosas que no son ciertas, lo que es preocupante para la sociedad. Debemos ser muy cuidadosos con el desarrollo de esta tecnología y asegurarnos de que se utilice para el bien común".

Wozniak se considera entusiasmado por cómo la tecnología va mejorando cada año, en particular las computadoras, y cómo la IA representa un elemento clave ahora para llevar a las computadoras a aprender más y ser mejores.

Wozniak, originario de San José, California, se graduó en 1968 de la Universidad de Homestead en Cupertino. Tres años más tarde, diseñó su primera computadora.

Con el lanzamiento del Apple en 1976, participó en la fundación de Apple, que hoy es una de las empresas más valiosas dentro del mercado de valores.