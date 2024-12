La Inteligencia Artificial será un reto para la educación

La Inteligencia Artificial (IA) será un nuevo desafío para las escuelas, ya que representa una amenaza para el pensamiento crítico, consideró Laura Elizondo Williams, directora de la plataforma de tecnología de aprendizaje Lexium.

De acuerdo con la especialista, hoy en día son pocas las escuelas que están adoptando esta tecnología en sus planes y métodos de enseñanza. Son los alumnos quienes la utilizan para realizar tareas, subrayó.

Una encuesta realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) de 2023 reveló que menos del 10 por ciento de las escuelas y universidades en el mundo disponen de orientaciones formales sobre IA.

Elizondo Williams apuntó que en el caso de México la mayoría de las escuelas ni siquiera cuentan con computadoras o acceso a internet.

De las más de 154 mil escuelas de educación básica y media superior que hay en el país, sólo 37.3 por ciento, es decir poco más de la tercera parte, cuenta con servicio de internet con propósitos pedagógicos en sus instalaciones, de acuerdo con el reporte Indicadores Nacionales de la Mejora Continua de la Educación en México, elaborado por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

En el caso de los alumnos que sí pueden acceder a esta tecnología, la especialista apuntó que básicamente la utilizan para responder tareas, sin ir más a fondo, por lo que consideró que es una amenaza latente para el pensamiento crítico.

La propia Unesco advirtió hace unos meses que las ventajas que proporciona la IA no siempre merecen la pena ya que, si bien no hay duda de que esta tecnología puede leer y responder al trabajo de los estudiantes con mayor rapidez y eficacia que los docentes, quedan dudas sobre la calidad de dichas respuestas.

“Este es el planteamiento en el que a los gobiernos y asociados de la Unesco hacemos hincapié regularmente”, apuntó en un artículo Stefania Giannini, subdirectora General de Educación del organismo de la ONU.

La tecnología se está utilizando para obtener información inmediata, pero no para construir conocimiento o generar un pensamiento crítico

Para la directora de Lexium, el problema de esto radica en el nivel de aprendizaje, que es lo que finalmente utilizan los alumnos para obtener respuestas. En ese sentido, dijo, la tecnología se está utilizando para obtener información inmediata, pero no para obtener una formación ni generar un pensamiento crítico y construir conocimiento a través de él.

En ese sentido, Elizondo Williams dijo que las autoridades educativas tienen dos enfoques urgentes a abordar, el primero la parte tecnológica para implementar este tipo de herramientas que serán básicas, y la otra encaminar a los jóvenes a desarrollar un pensamiento crítico y analítico que les permita utilizar la propia IA de una manera efectiva, que no sea sólo copiar y pegar información.

Señaló que en las escuelas, principalmente en las universidades, este tipo de programas ya se utilizan para facilitar el trabajo de los alumnos, lo que va a exigir que las escuelas comiencen a integrar esta tecnología en sus planes de enseñanza.

Criticó que hoy en día las escuelas estén utilizando la tecnología de una forma prohibitiva, es decir, herramientas para detectar el uso de IA en las tareas de los alumnos, cuando consideró que se deberían enfocar en su implementación para mejorar los modelos educativos.

“Lo que yo he visto es que las instituciones están estableciendo mecanismos de defensa, es decir, cómo hacer para que en un examen de admisión los aspirantes no saquen las respuestas de ChatGPT o cómo evitar que en un proyecto no se busque la información de la IA, más que utilizar esta tecnología están estableciendo los mecanismos para asegurarse de que los alumnos están pensando y no lo está haciendo la IA”, comentó.

El pensamiento crítico en juego

El mayor riesgo de la IA en la educación, a los que la directora de Lexium calificó de “amenaza latente”, es la pérdida del pensamiento crítico entre los estudiantes.

“Es un peligro muy grande para nosotros como mexicanos, que la IA se utilice para que me genere respuestas y ya no piense, en eso se está utilizando mucho, para que me dé conocimientos que yo debería de haber buscado en otro lado. Se trata pues de una herramienta más que me va a hacer la vida fácil, pero que no me va a ayudar a crecer”, sostuvo la especialista.

La IA es una tecnología que las empresas han venido desarrollando desde hace más de diez años, pero que tuvo su boom a raíz de la salida al mercado de ChatGTP, una herramienta desarrollada por OpenAI para generar respuestas coherentes a partir de conversaciones escritas.

“Se destapó la caja de Pandora y ahora es una tecnología que todo el mundo puede tener en su teléfono, en su computadora, en donde sea”, subrayó Elizondo Williams.

La experta en educación enfatizó que se requieren diversas habilidades para que los estudiantes logren aprender apoyados por la IA, entre las que destacó al pensamiento crítico para analizar y ser creativos.





Añadió que hay otras habilidades como las emocionales, llamadas “valores de integridad”, en las que las instituciones van a tener que fomentar la honestidad y la rectitud entre sus estudiantes al momento de usar la tecnología en los procesos de aprendizaje, así como la veracidad, para citar las fuentes de donde provenga la información.

“El pensamiento crítico es una habilidad de alto nivel, ya que no es lo mismo que la gente tenga que clasificar o que tenga que establecer una metáfora, a pensar críticamente, ésa es una habilidad muchísimo más compleja (…) Hemos evaluado a muchos estudiantes y tienen unos cuatro, cinco o seis años que ya no se enseña esta habilidad de una manera intencionada dentro de las instituciones educativas”, subrayó la experta.

El problema añadió, es que una vez fuera de las aulas tendrán que enfrentarse a un mercado laboral en el que no podrán sacar las respuestas de ChatGTP o alguna otra herramienta, y competirán contra personas que sí hayan desarrollado conocimiento a través de un pensamiento crítico, lo que aseguró que los dejará en desventaja.

No están en agenda

Para Laura Elizondo Williams, la reforma educativa en México no considera la IA; ni siquiera la digitalización, dentro de la Nueva Escuela Mexicana.

La subdirectora General de Educación de la Unesco enfatizó que la aplicación de la IA en la educación varía enormemente de un país a otro, lo que suele reflejar las disparidades ya existentes en cuanto a la infraestructura tecnológica, la financiación, el apoyo político y los niveles de alfabetización digital.

“Los países desarrollados y ricos pueden contar con una infraestructura tecnológica más sólida, así como con un ecosistema de innovación que incluye al sector privado. Este ecosistema apoya a las escuelas y universidades para que lideren los experimentos relativos a la IA en la educación. Pero no es el caso en el Sur Global y, en términos generales, en los países en vías de desarrollo”, apuntó en un reporte.





Al respecto, Elizondo Williams señaló que las autoridades en México no consideraron siquiera las habilidades digitales dentro del nuevo modelo educativo.

“No es algo que esté en la agenda política. ¿Cómo vamos a trabajar eso?, tendríamos que hacer muchas cosas antes, como la digitalización de las escuelas (…) Sí hay una separación importante entre lo que la IA requiere para sacarle verdadero provecho y lo que las escuelas de México están enseñando en estos momentos, y esto de alguna manera nos va a cobrar factura en el futuro”, concluyó.