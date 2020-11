La pantalla que todos quieren en Buen Fin

Los mexicanos tienen un ciclo de reemplazo de televisores más acelerado que muchos de los mercados más grandes del mundo, tales como Estados Unidos y Europa. En México, es común reemplazar los televisores cada cuatro años aproximadamente, mientras que, a nivel global, se hace en siete años.

Pero, ¿cuáles son las televisiones o pantallas que preferimos? De acuerdo con datos de NPD, al cierre del primer semestre del año, Samsung se posicionó como la marca líder en venta de pantallas en en país con el 35% de cuota de mercado.

Además, los mexicanos buscamos adquirir pantallas de gran tamaño, el promedio que se adquiere es de 55 pulgadas; en este sentido, al cierre de julio de 2020, la empresa surcoreana se colocó como la compañía que vende más pantallas por arriba de las 75 pulgadas con más del 56% de mercado.

Nuevas tecnologías

Hervé Baurez, Chief Marketing Officer (CMO) de Samsung Electronics México, declara que una clave del éxito se encuentra en su tecnología QLED; su portafolio de pantallas, QLED 4k y 8K, y su gama LifeStyle TV (The Sero, The Frame y The Serif), así como Crystal UHD, modelos que han tenido gran aceptación en los hogares mexicanos.

La empresa destaca su “compromiso con las nuevas tecnologías”, pues Samsung introdujo al mercado mexicano los televisores 8K y hasta la fecha, es la marca que cuenta con el catálogo más amplio en pantallas con esta resolución, gracias a modelos como los Q700T y Q800T, hasta el tope de gama Q900TS y Q950TS, en los que la pantalla abarca el 99% del espacio del panel frontal.

Funcionalidad y conectividad

La marca de tecnología también informó que busca adaptar de manera progresiva la funcionalidad de sus productos de mayor gama a los más básicos, para que cada usuario. Y que, cuenta con diferentes estilos para cada consumidor de forma que éste, pueda conectar sus productos entre sí, ampliando su ecosistema al ser compatible con otras marcas como Apple TV, Google Home y Amazon Alexa.

El Buen Fin

De acuerdo con Samsung, en la edición pasada del Buen Fin (donde las pantallas fueron uno de los productos más buscados), “la compañía lideró el fin de semana más esperado del año, vendiendo más de 670 mil productos en el mercado mexicano”. Y para este año, se buscará replicar dicha meta.





