La respuesta incorrecta de la IA de Google que le costó 100 mdd en bolsa

Lo que parecía un gran avance tecnológico para Google con la presentación de su nueva Inteligencia Artificial (IA) conocida como Bard, la cual será rival directo de ChatGPT, terminó con una desafortunada decepción al mostrar información incorrecta a una pregunta.

La empresa Alphabet, matriz de Google y encargada de desarrollar este nuevo chatbot, presentó esta nueva tecnología en París con un video donde puso a prueba el poder de esta nueva herramienta que busca en un futuro ser integrada en el buscador.

¿Qué es Bard?

Bard se basa en el llamado modelo de IA de lenguaje, un tipo de red neuronal, que imita la arquitectura subyacente del cerebro en forma de computadora. Es capaz de recibir grandes cantidades de texto de Internet en un proceso que le enseña cómo generar respuestas a indicaciones basadas en texto.

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it's a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics

Uno de los ejemplos más conocidos es ChatGPT, lanzada en noviembre del año pasado y que rápidamente se convirtió en una sensación, ya que asombró a los usuarios con su capacidad para escribir solicitudes de empleo de aspecto creíble, desglosar documentos extensos e incluso componer poesía o música.

Un mal inicio para el joven Bard

Durante el promocional, la IA Brad contenía un error en la respuesta del chatbot a la siguiente pregunta: "¿Qué nuevos descubrimientos del telescopio espacial James Webb (JWST) puedo contarle a mi hijo de nueve años?”.

La respuesta de la IA sugería que el James Webb se usó para tomar las primeras imágenes de un planeta fuera del sistema solar de la Tierra, o también conocido como exoplanetas, algo que más adelante fue refutado por varios especialistas.

Not to be a ~well, actually~ jerk, and I'm sure Bard will be impressive, but for the record: JWST did not take "the very first image of a planet outside our solar system".



Not to be a ~well, actually~ jerk, and I'm sure Bard will be impressive, but for the record: JWST did not take "the very first image of a planet outside our solar system".

the first image was instead done by Chauvin et al. (2004) with the VLT/NACO using adaptive optics.

Hablando como alguien que tomó imágenes de un exoplaneta 14 años antes del lanzamiento del JWST, ¿sientes que deberías encontrar un mejor ejemplo?

Bruce Macintosh, director de los Observatorios de la Universidad de California

Tras las correcciones, Google mencionó que Bard se mostró únicamente con un equipo de evaluadores especializados con el fin de que estos errores no ocurran cuando sea lanzado al público.

“Esto destaca la importancia de un proceso de prueba riguroso, algo que estamos iniciando esta semana con nuestro programa de probadores de confianza”, dijo un portavoz de Google.

“Combinaremos comentarios externos con nuestras propias pruebas internas para asegurarnos de que las respuestas de Bard alcancen un alto nivel de calidad, seguridad y solidez en la información del mundo real”.

¿Errar es solo de humanos? Google perdió 100 mdd tras error

Tras la equivocación de esta nueva tecnología, Alphabet, matriz de Google, vio una caída del 8% en Wall Street después de la presentación de Bard, lo que significó una perdida de 100 mil millones de dólares en sus acciones el mismo día del error, esto de acuerdo con Bloomberg.

Esta "pequeña equivocación" no solo le costó millones de dólares a Google, sino que también creció los temores de que la compañía del motor de búsqueda esté perdiendo terreno en la Inteligencia Artificial frente a su competidor a Microsoft, inversor principal de ChatGPT.

¿Por qué Bard dio una respuesta incorrecta?

De acuerdo con expertos consultados por Reuters, estos nuevos chatbots, al ser un conjunto de datos de todo el internet, fácilmente pueden contener información errónea, como parece ser el caso de Brad.

El modelo detrás de Bard, LaMDA (abreviatura de "Modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo") parece que absorbió información errónea para dar esas imprecisiones. No obstante, esto no deja fuera a las otras IA, pues usuarios han detectado que ChatGPT también puede dar respuestas incorrectas.