Mastodon, la red social a la que los tuiteros están huyendo después de la compra de Elon Musk

Con la reciente compra de Twitter por parte del polémico magnate Elon Musk, muchos han especulado que habrá cambios radicales en la forma en que opera la red social del pajarito azul.

Son varios los cambios que ha anunciado el multimillonario, como la conformación de un consejo de moderación de contenido, la sustitución de altos cargos por asesores de sus compañías como Tesla, y el cobro por verificar una cuenta.

Frente a estas medidas, los "tuiteros" han decidido migrar a otras plataformas, menos conocidas, pero que son gratuitas, entre ellas figuran Mastodon y Discord.

En busca de una alternativa

Según reportes de la revista de tecnología Wired, del 20 al 27 de octubre se registró un incremento exponencial en las suscripciones a Mastodon. En los primeros días se registraron al menos 18 mil personas, situación que destacó su director Eugen Rochko.

Sin embargo, el cambio de plataforma tomó fuerza cuando salió el hashtag #TwitterMigration. Para el 28 de octubre, ya se habían contabilizado 70 mil nuevas cuentas, lo cual provocó una sobrecarga en los servidores de la red social.

Mastodon es una red social fundada en el 2016, esta se fundó en Berlín y aquí los mensajes que escribas se llaman Toots, lo que sería el equivalente a un Tweet. Tienen un límite de 500 caracteres, prácticamente el doble de los 280 que ofrece Twitter.

Esta red social funciona con tres líneas temporales, historias del tiempo principal, donde se muestran los “toots” de la gente que sigues; le sigue tiempo local, donde ves los mensajes de integrantes de la instancia donde te has registrado, y por último historia federada, donde verás líneas de tiempo públicas o de usuarios de otras instancias.

También puede etiquetar personas con @ y usar hashtag, en resumen, su funcionamiento es muy similar a Twitter.

For anyone wondering, Mastodon got over 70K sign-ups yesterday alone. Let's keep the momentum going! The "public square" of the web must not belong to any one person or corporation! — Mastodon (@joinmastodon) October 30, 2022

Razones para el cambio

Entre los argumentos que se leían en Twitter para hacer el cambio es que algunos temían por la libertad de expresión, así la expresó Cassie LaBelle, escritora transgénero “I don't know if Musk is gonna buy & destroy Twitter or not”

I'M GOING TO TRY RUNNING A DISCORD SERVER!



I don't know if Musk is gonna buy & destroy Twitter or not, or whether the server will be cool or just kinda fail to be anything, but if you're interested - DM me for the link! — Cassie, Freelance Transfiguration Specialist (@CassieCeleste) October 22, 2022

También puede leerse “Fue una buena racha hasta que el multimillonario narcisista que nació en tercera y cree haber pegado un triple se hizo cargo”, opinión de un fotoperiodista estadounidense,

Twitter is done. It was a good run until the narcissistic billionaire who was born on third and thinks he hit a triple took over #TwitterMigration #Twitterpocalypse https://t.co/8Y9bwL5YuB — Gregory Anderson (@g_e_anderson) October 31, 2022

“Las redes sociales no deberían estar en manos de oligarcas y cleptócratas”, y "Mastodon parece la mejor rampa de salida disponible, y estoy ansioso por ver a la gente allí. ¿Quizás podamos volver a tener cosas buenas?"

Alright, let's try this Mastodon thing. Follow me @ShannonVallor@mastodon.social



Not deactivating my Twitter account yet, but Mastodon seems the best available exit ramp, and I'm looking forward to seeing people there - maybe we can again have nice things?



#TwitterMigration — Shannon Vallor (@ShannonVallor) October 27, 2022





Mientras otras personas expresaban que les gustaba Twitter, pero que pronto podría ponerse complicado: “Estoy muy triste por el #TwitterMigration. Me gusta estar aquí y estoy triste porque pronto ya no me gustará estar aquí”.

I'm really sad about the #TwitterMigration. I like it here and I'm sad that I will soon no longer like it here. — Daphna Harel (@DaphnaHarel) October 28, 2022

Otras opciones para Twitter

Si estás pensando en cambiar de red social porque consideras que cambiará con la llegada de Musk, aquí te dejamos algunas otras plataformas no tan conocidas, pero donde igual podrás compartir contenido, conocer gente y platicar con tus amigos.

Reddit

Esta red social se maneja mediante tableros, a su vez estos se dividen en subgrupos, los cuales se llaman subreddits, en estos podrás unirte a cualquiera que te llame la atención ya que están divididos en diferentes temas, cocina, videojuegos, fútbol, maquillaje, etc.





Discord

Esta plataforma funciona con invitación, y está formada por servidores independientes hechos por participantes que dialogan con personas mediante llamadas de voz y el intercambio de archivos. Esta red social es muy utilizada en el streaming de videojuegos, ya que permite que los gamers puedan comunicarse entre ellos.

Tumblr

Tal vez la llegada de Musk, sea algo benéfico para otras plataformas y redes como Tumblr vuelvan a ser reconocidas. Esta red social del 2007, tiene la función de un blog personal, donde predominan las imágenes para dar a conocer la personalidad de la persona

Así que ya sabes que hay más alternativas a Twitter, todas son gratuitas y te recomendamos checar las políticas de seguridad y privacidad ya que algunas pueden ser más permisivas que otras, todo depende de lo que busques.