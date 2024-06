Mexicanos, los que más se toman selfies en Latinoamérica

Los fabricantes de teléfonos ofertan cada vez más en el mercado nacional equipos con cámaras frontales más poderosas, esto ante la demanda de los mexicanos por la toma de selfies y para realizar contenido para redes sociales.

Hace unos años, la app de mensajería Line publicó un estudio en el que reveló que los mexicanos son los usuarios que más se toman selfies en América Latina. Si bien la encuesta no ha sido actualizada, es normal salir a la calle en cualquier ciudad del país y ver a decenas de personas solas, en pareja o en grupos de amigos o familiares tomándose una foto o grabando un video.

Redes sociales como Instagram están inundadas de selfies y de historias tomadas con las cámaras frontales de teléfonos.

En marzo pasado, Huawei hizo el lanzamiento mundial de su serie Nova en México, donde destaca su equipo Nova S12, con una cámara selfie ultra gran angular de 60 megapixeles (MP).

Previo a esto, Carlos Morales, director de Relaciones Públicas de la compañía en Latinoamérica, dijo en una reunión con medios que los mexicanos se preocupan cada vez por tener cámaras frontales de gran definición para tomarse autorretratos, realizar videos en vivo o videollamadas.

“Los teléfonos han demostrado ser grandes herramientas para capturar el mundo que nos rodea, pero cada vez más usuarios buscan capturarse a sí mismos, las redes sociales también han ayudado a facilitar el que todos seamos creadores de contenido en potencia”, comentó el directivo a El Sol de México.

Dentro de esa familia, también destacan el Nova 11 Pro, con una cámara de enfoque automático ultra gran angular de 60 MP, y el Nova 12 SE, con una cámara selfie de 32 MP.

Históricamente, los consumidores mexicanos han priorizado la cámara como uno de los elementos al elegir un smartphone, y hoy en día se preocupan por las cámaras delanteras para sus selfies y contenidos.

Gonzalo Rojon, vicepresidente de Investigación de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), subrayó que sí hay una preferencia entre los consumidores nacionales por las cámaras en los teléfonos, que es un elemento importante al decidir una compra, aunque destacó que a la fecha no hay evidencia que indique una predilección por las cámaras frontales.

El especialista recordó que las cámaras frontales por lo regular tienen menos MP y sensores más pequeños, en comparación con las traseras, porque están diseñadas para tomar selfies o elementos cercanos.

“Están enfocadas a que las imágenes salgan más estéticas, tienen más inteligencia para que los rostros salgan mejor”, comentó.

No obstante, firmas como Huawei, Xiaomi o Samsung se preocupan por sacar teléfonos con mayor potencia en sus cámaras delanteras.

Erick Aguilera, gerente de Relaciones Públicas de Xiaomi México, comentó que a lo largo de los años la empresa ha identificado que la cámara frontal y trasera son elementos de uso del día a día de sus clientes y que ambas se complementan al momento de generar contenidos que cumplen con buena calidad y composición satisfactoria ajustándose a las necesidades de cada usuario y su creatividad.

El directivo destacó que más allá de los MP, las cámaras traen innovaciones tecnológicas que resultan atractivas para los usuarios ya que les ayudan a mejorar sus tomas.

“No sólo son los MP, también son las funciones, efectos, aplicaciones y en general la tecnología que combina tanto el hardware como el software de nuestros dispositivos, para que puedan tomar la selfie perfecta en cualquier condición de luz”, comentó.

Un caso a destacar es el Xiaomi 13T, un dispositivo con una cámara frontal para selfies de 20 MP que además integra la tecnología Imaging Engine, un centro de algoritmos de imágenes inteligentes que incluye mejora de imagen, percepción de color, optimización inteligente de escena y captura instantánea.

Otros factores que influyen

Aguilera consideró que en el mercado mexicano la creación de contenidos y las selfies son importantes para los consumidores, especialmente los jóvenes, debido a la influencia de las redes sociales.

“Los mexicanos tienen un gran interés por la fotografía y la grabación de videos. Por esta razón, las cámaras de alta calidad son altamente valoradas”, comentó.

No obstante, subrayó que hay otros factores como el rendimiento, la durabilidad y la vida útil de la batería que también son cruciales en las decisiones de compra.

“La fotografía sigue siendo una tendencia relevante, pero los contenidos se adaptan según las generaciones, tendencias y estilos de creatividad de cada usuario, así como sus necesidades y preferencias. En este contexto, Xiaomi se esfuerza por ofrecer características avanzadas en sus cámaras, como efectos especiales, identificación de color mediante inteligencia artificial, y otras funcionalidades.

Estos avances permiten capturar de manera más precisa las texturas, contrastes, sombras y composiciones en cada imagen y video, mejorando así la experiencia fotográfica y de grabación para todos los usuarios”, añadió.

El año pasado, la firma de investigación de mercado Counterpoint hizo un listado de los cinco teléfonos móviles más vendidos en México, entre los que destacaron el Samsung Galaxy A14 y el OPPO Reno 7, con cámaras frontales de 13 y 32 MP, respectivamente.

En México, Samsung es la marca líder en la venta de teléfonos, con poco más de la tercera parte de participación de mercado, de acuerdo con datos de The CIU.

Los dispositivos estrella de la compañía surcoreana, los Galaxy S24 y S23, integran cámaras frontales para selfies de 12 MP, pero integran innovaciones tecnológicas que mejoran las fotos y videos de sus usuarios.

La compañía compartió que los nuevos Galaxy S24 cuentan con tecnología como Edit Suggestion, que le da a las fotos mejoras automáticas, destacando lo mejor de cada imagen, o Generative Edit, para rellenar partes del fondo de una imagen. Si no se ha tomado el ángulo deseado.





Los equipos cuentan con inteligencia artificial (IA) que permite desde ediciones básicas, como enderezar y cambiar el tamaño de una imagen, hasta seleccionar un cuadro de un video y guardarlo como una imagen de alta resolución.

La IA también mejora las capacidades de detección de poses y esqueletos de Single Take, para analizar el movimiento humano o de mascotas, rastreando sus poses y movimientos rápidos en tiempo real para obtener las mejores fotos, videos y collages, así como la Edición Generativa que aprovecha esta tecnología para ajustar objetos y generar un fondo perfectamente mezclado con la fotografía.

“La IA Generativa está basada en un servidor que permite ediciones como enderezar y redimensionar, para luego aprovechar las técnicas de in-painting y out-painting y rellenar los huecos de la imagen”, destacó Samsung.

Gonzalo Rojon concluyó que las capacidades de las cámaras, tanto traseras como frontales, se incrementan por los avances tecnológicos, aunque seguirán enfocadas para distinto uso, como el caso de las delanteras, cuyo uso está muy enfocado a las selfies.