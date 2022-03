México ya tiene Xbox All Access

Microsoft presentó su programa Xbox All Access en México, con el cual cualquiera con una tarjeta de crédito puede comprar una consola de última generación hasta en 24 mensualidades, durante los cuales tiene acceso a Game Pass Ultimate sin costo extra.

Así, el país se convirtió en el primero en Latinoamérica y el segundo después de Canadá en el continente donde la compañía lanzó este programa que inició en 2018 pero tomó relevancia en el escenario postpandemia, cuando las economías se siguen recuperando de los desplomes récord de 2020.

Los interesados en el plan podrán comprar una Xbox Series S o X a mensualidades de 583.10 y 812.30 pesos, respectivamente. El costo incluye la membresía de Game Pass Ultimate, con la cual los usuarios tendrán acceso a toda la biblioteca de juegos de la marca y descuentos exclusivos. Por el momento se llevará a cabo de la mano con las tiendas departamentales de Liverpool, Walmart y Sam's Club, mientras que los bancos participantes serán BBVA, Citibanamex, Banorte y Santander.

Rubén Romano, especialista en tecnologías de la información, consideró que la nueva oferta de Microsoft en el país tiene dos vías, pues por un lado busca ganarle el mercado a las consolas de Nintendo y PlayStation, pero también aprovechar la “cultura del endeudamiento” del país.

El especialista también destacó que la estrategia de la marca puede estar enfocada a evitar un impacto en sus ventas de Latinoamérica, derivado de la inflación o crisis de chips, pues hasta ahora México es el único país de la región con el servicio de All Access.

“En México sacar las cosas a crédito es muy sencillo, aunque la gente huya de los bancos, porque tradicionalmente piden muchos requisitos para comprobar ingresos. Microsoft busca segmentar su mercado de Xbox, mientras introduce su oferta de Game Pass con mayor fuerza en el país”, comentó el experto.

De acuerdo con datos de The CIU, al cierre del año pasado se registraron 76.7 millones de jugadores de videojuegos en México, un aumento de seis por ciento frente a los contabilizados en 2020.

Del total del mercado reportado, Xbox concentró 60.2 por ciento, donde la Xbox One fue la preferida, seguida de la Xbox 360 y las recién lanzadas Series S y X.

La otra parte del pastel la tuvo PlayStation, de SONY, con 27.2 por ciento del mercado, al tiempo que Nintendo registró un 12.6 por ciento de jugadores.

De estas tres marcas, Nintendo es la única que actualmente ofrece una portátil con su Nintendo Switch, lo que en opinión de Romano facilita “la jugabilidad o deseos de tener una consola 100 por ciento todo terreno”.

“Xbox va por aquellos consumidores indecisos que no saben qué consola comprar; están poniendo en charola de plata sus juegos y consolas para los mexicanos”, apuntó Romano.

El proyecto Xbox All Access fue anunciado por la compañía desde 2018 y Estados Unidos fue uno de los primeros mercados en contar con el paquete. En ese entonces, la empresa ofrecía la compra de las consolas Xbox One S y Xbox One X.

Actualmente, Suecia, Noruega, Polonia, Dinamarca, Australia y Reino Unido son algunas de las naciones que ya cuentan con este servicio de Microsoft.