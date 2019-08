MkLeo: el primer jugador mexicano en coronarse campeón en el EVO Super Smash Bros. Ultimate

MkLeo Pérez es un mexicano que definitivamente no se cansa de cosechar triunfos, sobre todo jugando Smash Bros, en un principio logró sobresalir con la versión de Wii U y ahora lo hizo con la Switch.

El joven jugador ha ganado varios torneos internacionales en los últimos años, en el 2018 no pudo demostrar su potencial en el EVO debido que se reportó enfermo días antes y no pudo asistir al evento.





Ahora en el 2019 MkLeo se ha convertido en el primer jugador en México que logra ganar un EVO, el camino definitivamente no fue nada fácil, porque un paso en falso lo haría perder.

El jugador durante todo el torneo mantuvo al Joker de Persona; en las primeras rondas jugó contra el japonés Zackray quien utilizó a Wolf, el marcador final fue 2-0, a favor del mexicano.

Al llegar a los cuartos de final se enfrentó a Raito, otro japonés que utilizaba a Duck Hunt, aunque la batalla fue complicada y tensa, finalmente MkLeo logró ganar.

Durante las semifinales de perdedores el rival era estadounidense, se trató de Samsora, que aunque sus peleas anteriores fueron muy interesantes, su Peach no fue suficiente y el mexicano logró derrotarlo.

La final se disputaría entre el francés Glutonny y MkLeo, los personajes a enfrentarse sería el Joker contra Wario, el mexicano mostró todo su potencial, ganando la partida 3-0.





Tweek era el último escalón para que el mexicano fuera el campeón del EVO, tras una disputa super complicada y pareja, Leo finalmente logró derrotar a su oponente.



