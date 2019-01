[Video] El legendario Motorala Razr está de vuelta

A diferencia de su antecesor, este contaría con una pantalla plegable y costaría mil 500 dólares.



El celular más icónico de los 2000 podría tener un regreso al mercado, pero esta vez con una pantalla plegable y mucho más caro, según un reporte del Wall Street Journal.

Remember Motorola’s Razr? It’s back—this time as a $1,500 smartphone with a foldable screen https://t.co/YcdmkZacuz — The Wall Street Journal (@WSJ) 16 de enero de 2019

El legendario Morola RAZR V3 llegaría en el mes de febrero a través de la compañía Verizon con un costo de mil 500 dólares.

Hasta el momento se sabe que saldrá a la venta en Estados Unidos, pero no se conocen detalles sobre si se venderá fuera de ese país, sin embargo, Lenovo, empresa matriz de Motorola, fabricaría un número limitado del modelo (200 mil).

Un número inferior respecto al original, el cual se vendió cerca de 130 millones de unidades a nivel mundial durante el 2004, al tratarse del primer celular que apareció con tapa. Fue de los más populares es ese tiempo.

Pese a que la información no ha sido confirmada, no es descabellada la idea de que Lenovo apueste por revivir dispositivos icónicos, que por cierto, algunos usuarios en redes sociales ya han opinado al respecto, siendo la mayoría comentarios positivos.