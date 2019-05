PlayStation 5 demuestra su poder con un demo de Spider-Man

Cuando se habló de las características de la nueva PlayStation 5, se comentó sobre la incorporación de un SSD, el cual daría mayor velocidad de la lectura y disminuiría los tiempos de carga de forma drástica.

Para comprobar su eficacia, en ese momento se planteó la idea de mostrar un demo de Marvel's Spider-Man para PS4, el cual podría proporcionar a los usuarios la diferencia de tiempos de carga entre la PS4 Pro y PS5.

Un periodista del Wall Street Journal compartió en su cuenta de Twitter un video donde puede observarse las comparativas antes mencionadas. Sony's official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) 21 de mayo de 2019

Takashi Mochizuki, no comparte la ubicación del lugar, todo parece indicar que se trata de un evento privado, el periodista es conocido por tener veracidad en su información, así que no dudemos pensando en una fake news.

Lee más de El Sol de Acapulco ▼

Tecnología ¿Realmente funcionan las apps para hackear una red WiFi con el celular? Esto es lo que se sabe

Tecnología Esto es lo que debes saber si tienes un teléfono de la marca Huawei