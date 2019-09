NBCUniversal busca competir con Netflix; anuncia su servicio de streaming

NBCUniversal, de Comcast Corp's , llamará "Peacock" a su servicio de streaming, que ofrecerá una amplia lista de contenido original e incluirá a "Dr Death", con el ganador del Emmy y Globo de Oro Alec Baldwin, dijo el martes la compañía.

El estreno de Peacock, que también ofrecerá comedias clásicas como "The Office" y "Parks and Recreation", está previsto para 2020, dijo NBCUniversal. La compañía posee la cadena de televisión tradicional NBC, cuyo logo representa a un pavo real.

NBCUniversal Announces 'Peacock' As The Name Of Its Streaming Service And Unveils Initial Content Lineuphttps://t.co/VuzeoIiu58 pic.twitter.com/wMNtJdlwxc — NBCUniversal (@NBCUniversal) September 17, 2019

El servicio competirá con el gigante de streaming Netflix Inc y con el próximo servicio de Walt Disney Co Disney+, así como con otras opciones de suscripción digital, mientras las empresas tradicionales de medios buscan atraer a los televidentes en línea.

Los detalles sobre los precios y la distribución serán anunciados más cerca del lanzamiento, dijo la compañía de medios.

Reuters había reportado en enero que una versión sin anuncios del servicio de NBC estaría disponible por alrededor del mismo precio que otros servicios de video por suscripción.

Peacock también tendrá otros programas como una nueva versión de "Battlestar Galactica" y la comedia original "Rutherford Falls", informó la empresa.