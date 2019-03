Nintendo lanzará dos nuevas Switch para el verano según reportes

Sin que se pronuncie al respecto, un reporte indica que Nintendo lanzará dos nuevas consolas Switch, enfocadas a diferentes públicos, una con la suficiente potencia para ser algo como la "Switch Pro" y la segunda una "Slim" o "Lite", la cual cubrirá el hueco que dejó Nintendo 3DS.

Takashi Mochizuki, del periódico WSJ compartió en Twitter sobre la potencia de estas nuevas consolas, comparándolas con la que creó Sony con PS4 PRO. “You would be wrong to think the enhanced version is similar to what Sony did with PS4 Pro and the other is just a cheap alternative that looks very similar to some past hand-held machines, say, Sony’s PlayStation Vita" https://t.co/X0StRE0n4u — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) 25 de marzo de 2019

Al parecer la versión más potente de Nintendo podría igualar el nivel de los modelos PS4 Slim y Xbox One S; los precios y la capacidad se desconocen por el momento, pero lo que si es seguro, es que este año podrás disfrutarlas.

Nintendo hasta el momento no ha fallado en sus consolas, recordemos que en el 2017 su lanzamiento de la híbrida fue todo un éxito, por lo que las expectativas para estas dos máquinas son altas.

El 2019 es un año prometedor para Switch, primero, los lanzamientos de los juegos para los próximos meses son esperados por miles de jugadores y ahora anuncia la llegada de dos piezas de hardware, una que promete ser más potente y otra que apuesta por la economía; tampoco olvidemos que la franquicia ofreció un nuevo kit VR de Nintendo Labo.

Y se une también, el anuncio de Cuphead para la Switch y la llegada posiblemente de Xbox Live, lo cual permite idear que el catálogo de videojuegos se extenderá.

Estas son las características del modelo actual de Switch:

Tamaño : 102mm x 239mm x 13,9 mm con los Joy-Con acoplados.

: 102mm x 239mm x 13,9 mm con los Joy-Con acoplados. Peso : 297 g (398 g con los Joy-Con).

: 297 g (398 g con los Joy-Con). CPU/GPU : Procesador Tegra NVIDIA.

: Procesador Tegra NVIDIA. Memoria : 32GB.

: 32GB. Prestaciones de comunicación : LAN inalámbrico (también por cable en modo TV)/Bluetooth 4.1.

: LAN inalámbrico (también por cable en modo TV)/Bluetooth 4.1. Salida de vídeo : 1920x1080, 60fps (EN modo TV a través de cable HDMI).

: 1920x1080, 60fps (EN modo TV a través de cable HDMI). Salida de audio : Compatible con PCM lineal 5.1 (en modo TV a través de cable HDMI).

: Compatible con PCM lineal 5.1 (en modo TV a través de cable HDMI). Altavoces : Estéreo.

: Estéreo. Terminal USB : Type-C (para cargar o conectar a la base).

: Type-C (para cargar o conectar a la base). Conector de micrófono y auriculares : Salida estéreo.

: Salida estéreo. Ranura de tarjetas de juego : Sólo compatible con tarjetas de Switch.

: Sólo compatible con tarjetas de Switch. Ranura de tarjetas microSD : Compatible con microSD, microSDHC y microSDXC (con actualización).

: Compatible con microSD, microSDHC y microSDXC (con actualización). Sensores : Acelerómetro, giroscopio y sensor de brillo.

: Acelerómetro, giroscopio y sensor de brillo. Condiciones ambientales : Temperatura 5-35ºC/Humedad 20-80%.

: Temperatura 5-35ºC/Humedad 20-80%. Batería interna : Batería de ion de litio con capacidad 4310 mAH no extraíble.

: Batería de ion de litio con capacidad 4310 mAH no extraíble. Duración de la batería : Entre 3 y 6 horas dependiendo del uso de Nintendo Switch.

: Entre 3 y 6 horas dependiendo del uso de Nintendo Switch. Tiempo de carga: 3 horas aproximadamente en modo espera.

Y aquí las especificaciones técnicas del dock: