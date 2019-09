Nintendo sorprende a gamers con Mario Kart Tour

Nintendo ha sorprendido una vez más a los gamers que buscan un verdadero reto en sus dispositivos móviles, primero con Super Mario Run y ahora lo hace con Mario Kart Tour, en lo que podemos definir como adictivo y sobretodo muy divertido.

El lanzamiento de Mario Kart Tour se dio a nivel mundial, hasta el momento ha recaudado cerca de 1 millón de descargas y tiene una valoración de cuatro estrellas.

El juego es bastante fácil, se puede maniobrar con una sola mano, pues el pulgar es quién lleva el control de la acción.

La respuesta táctil en la pantalla es muy fluida y responde sin ningún problema, el verdadero reto viene al momento de intentar derraparse en cada una de las curvas, ya que el mínimo error podría hacerte perder la carrera.

#MarioKartTour is here!



Race around the world across a variety of new and classic courses! We hope you enjoy this first tour! Be sure to stay tuned here for the latest game news, because we've got a lot more coming.



It's finally here! GO! pic.twitter.com/GaBurZ3AZS — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 25 de septiembre de 2019

Los gráficos son muy buenos y los desarrolladores han puesto mucho empeño en ofrecer paisajes y pistas que a simple vista ofrecen una sensación de comodidad.

Mario Kart Tour ofrece un nivel de competencia muy bueno, en cada una de las pistas podrás ir desbloqueando la dificultad de los usuarios, cabe señalar que el sistema decide a que rivales enfrentarás, es decir, que estarás compitiendo con otros usuarios a nivel mundial.

Sin dudarlo, Mario Kart Tour puede ofrecerte horas y horas de entretenimiento siempre y cuando tengas un buen nivel de carga en tu dispositivo móvil.