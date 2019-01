Estos son los mejores juegos de Nintendo Switch en 2019

La Nintendo Switch “voló” de los aparadores “como pan caliente” para firmar un año de lanzamiento increíblemente exitoso.

Aprovechando el impulso que le dio Zelda: Breath of the Wild y Mario Odyssey, los dos mejores juegos del 2017, la consola híbrida alcanzó ventas de más de 17 millones de unidades en sus primeros diez meses, sin embargo ese trepidante ritmo se redujo en su segundo año en el mercado y 2019 no parece prometedor por la falta de grandes anuncios.



En el 2018 Nintendo tuvo pocos argumentos en el ámbito del software, pues últimamente vende consolas. La Switch se mantuvo relevante gracias a Fortnite y grandes juegos independientes como Celeste; la única carta fuerte de la compañía japonesa fue Super Smash Bros. Ultimate, que llegó hasta diciembre y es difícil predecir su impacto moviendo consolas al tratarse de un título que oscila entre lo popular y el nicho de los juegos de peleas.

Los últimos números oficiales de ventas (septiembre 2018) ponen a la Switch en casi 23 millones de unidades y después de la última época navideña, Nintendo prevé llegar a 37 millones para cerrar el año fiscal en abril. Por supuesto que tales números no son poca cosa, pero más y mejores títulos exclusivos tienen que llegar a la consola para que Nintendo pueda prolongar su momento e igualar o mejorar su primer año de ventas.

A continuación, revisaremos los títulos exclusivos más importantes anunciados hasta ahora para el 2019:





NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE (ENERO)

Una constante en Switch han sido los relanzamientos de los mejores juegos que se quedaron atrapados en la Wii U, desde Mario Kart 8 hasta DKC: Tropical Freeze, algo que se agradece pero no causa tanta ilusión -sobre todo en este caso-, pues se trata de un título que se estrenó en noviembre del 2012, hace más de seis años.









YOSHI’S CRAFTED WORLD (29 MARZO)

Nada como una nueva aventura de “Yoshi”. Con un estilo de arte muy llamativo, hecho completamente de manualidades y un diseño de niveles que da oportunidad de avanzar en tu camino por enfrente y por detrás, sin duda habrá grandes momentos plataformeros. La nueva travesía de nuestro dinosaurio favorito se ve increíble.





FIRE EMBLEM: THREE HOUSES (PRIMAVERA)

La última entrega de la franquicia de estrategia que llegó a la epítome de su popularidad en la 3DS se estrenará este año y a pesar que hemos visto muy poco, hay algo que no convence; tal vez su cambio del pixel art a los polígonos aún no nos llena el ojo. Pero también se trata del primer FE en una consola de casa, desde el 2007, así que algo debe tener especial.

ANIMAL CROSSING Y POKÉMON (TBA)

Los únicos títulos confirmados para 2019 que tendrán la capacidad de mover cantidades industriales de consolas son este par, pero poco sabemos de ellos más allá de estar en desarrollo y que los veremos este año, probablemente para la época decembrina. Animal Crossing: New Leaf fue un hit total en la 3DS y sin duda repetirá en Switch, mientras la 8va. Generación de Pokémon no necesitará mucha innovación para hacer que los fans de la serie se hagan de una nueva consola y las típicas dos versiones del juego.

¿Y YA?

No lo sabemos a ciencia cierta, Nintendo no tiene fecha para su primer Direct del año, en el que se podrían anunciar más juegos, pero lo que sí esperamos es ver algo sorprendente en la próxima E3; tal vez algo tangible de Metroid Prime 4 o el próximo Pikmin, tal vez un lanzamiento sorpresivo en 2019 de Bayonetta 3 o un nuevo Zelda utilizando el mismo motor de BotW, al estilo de Majora’s Mask, eso sin duda volvería locos a los fans y a los inversionistas.