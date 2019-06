¿No puedes leer tus correos de Gmail? Google confirma fallas

A través de G Suite Status Dashboard, Google confirmó que Gmail presentó fallas; sin embargo, destacó que estas son intermitentes y no se trataba de una caída total.

Por tanto, la empresa aseguró que ya estaban atendiendo la situación para restablecer el servicio.

Las fallas afectaron principalmente a usuarios de Estados Unidos y México, así se muestra el sitio Down Detector.

Foto: DownDetector

En redes sociales usuarios denunciaron los hechos, situación que comenzó cerca de las 13:00 horas de hoy.

You’re not alone. @gmail is currently experiencing an issue where all emails (including spam) are being delivered to your Primary inbox. pic.twitter.com/GkT2xRhkWh — Scott Gustin (@ScottGustin) June 17, 2019

Asimismo destacaron que la problemática era que no podían acceder a su bandeja de entrada y otras listas de su correo.