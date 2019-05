Así fue la operación para borrar a Pelispedia de internet

Uno de los sitios que mayor contenido ilegal compartía en internet ha sido cerrado. El servicio de streaming de películas en HD, Pelispedia, fue cerrado y bajado de la web por las denuncias de piratería en su contra.

Empresas como Warner Bros, Entertainment Inc, Universal City Studios LLC, Universal City Studios Productions LLP, New Lines Productions Inc. y 20th Century Fox Corporation denunciaron al sitio ante las autoridades de Uruguay, donde radicaban los dueños del sitio Pelispedia.tv, un hombre y una mujer, sin que se revelaran más datos.

Tras su detención los dueños dijeron que por las transmisiones ilegales obtenían cerca de 5 mil dólares mensuales de ganancia, pero las investigaciones aseguran que esa cantidad podría fácilmente superada, pues adquirieron un inmueble con un valor de más de 120 mil dólares, el cual además era abonado por una empresa irregular en ese país.

La fiscal del caso, solicitó también la incautación de todo el material ilícito que encontraron, así como obtener las contraseñas de los involucrados e incautar el dominio que se usaba para manejar la página web.

El sitio, según la fiscalía uruguaya, era operada por sus dueños desde su casa, ubicada en Lavalleja, Montevideo. La pareja fue puesta en prisión preventiva durante 90 días, mientras continúan las investigaciones.

