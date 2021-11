¿Por qué el blockchain puede ser el futuro de las finanzas?

Hay que admitirlo: la tecnología blockchain está cambiando la manera en la cual se hacen operaciones a lo largo y ancho del planeta. Básicamente, se trata de un sistema que permite que divisas digitales se creen a través de algoritmos complejos, con el objetivo de que sea muy difícil de crear sin trabajo duro.

Es decir, para generar una unidad de un Bitcoin, una persona debe tener el equipo adecuado y los conocimientos necesarios para realizar complejos cálculos matemáticos. El objetivo es que no sea tan sencillo “emitir” dinero, a diferencia de lo que sucede con las monedas de los países, de la cual solo se necesita la voluntad política.

De esta manera, el dinero utilizado a través de la tecnología blockchain, inicialmente, solo quedaba restringida hacia un pequeño grupo de personas. Es decir, las operaciones en crypto eran muy bajas, pero esto no significa que la situación se haya mantenido a lo largo del tiempo: ahora está muy popularizada.

Por ejemplo, podemos ver un México código bonus, que actualmente permiten utilizar a las criptomonedas como método de pago. Inicialmente, no todas las personas confiaban en esta tecnología, motivo por el cual es posible que no quisieran tomar la “inversión”de tomar una divisa que no todos aceptarían.

El futuro del blockchain

Ahora bien, lo que hay que indicar es que la tecnología blockchain todavía tiene mucho futuro. Si bien el presente es increíble, también hay que considerar que Bitcoin no es la única divisa digital que existe. En realidad, el blockchain es una metodología de la cual el Bitcoin solamente es un producto, pero existen otra infinidad de criptomonedas que también pueden surgir así.

Lo importante es que se trata de un sistema descentralizado, o sea, que no existe ninguna manera de regular la creación o la venta de estas divisas. Hay que pensarlo de la siguiente manera: la globalización ha permitido que cada vez más las personas de distintas nacionalidades puedan estar conectadas. Entonces, aparece como una gran opción para pagar transacciones a lo largo del mundo.

La diferencia está en que estas criptomonedas son volátiles, por lo que todos los comercios puedan querer aceptarlo como una forma de inversión y no tanto de pago. Por ejemplo, la primera transacción realizada en Bitcoins fue en la compra de una pizza, donde una persona pagó unas 10 mil unidades de estas divisas.

En ese momento (2010), equivalía a unos 30 dólares, pero actualmente puede equivaler a unos 595 mil millones de dólares. Por lo tanto, el usuario que pagó esa cantidad de Bitcoins actualmente se arrepiente, mientras que habrá ocurrido todo lo contrario con la empresa de pizzas. Por ende, el blockchain servirá para que las personas inviertan.

Sin dudas, la tecnología blockchain no es únicamente el Bitcoin, pero el pasado de esta divisa nos lleva a comprender la importancia que tendrá el futuro para que las personas puedan invertir.