¡Potterheads! Ya está disponible el juego para móviles Harry Potter: Hogwarts Mystery

El día soñado de muchos potterheads ha llegado, pues el nuevo juego para móviles Harry Potter: Hogwarts Mystery ya está disponible y la fiebre mágica se ha desatado nuevamente en el mundo.

Este día la compañía Jam City anunció que su nuevo videojuego sobre el mundo mágico de Harry Potter ya se encuentra disponible para descargar en móvil, lo que provocó que miles de fans de "el niño que vivió" disfrutarán su bienvenida como estudiantes de Hogwarts.

“También existen algunos pocos momentos en los cuales una compañía de entretenimiento para dispositivos móviles tiene la oportunidad de incorporar verdaderamente la magia al mundo y nos ha fascinado la increíble respuesta que nuestro juego ya ha recibido por parte de los seguidores de Harry Potter en todo el mundo”, señaló Chris DeWolfe, co-fundador y Director Ejecutivo de Jam City.

Y es que se ofrece al jugador crear su propia aventura, inspirada por las historias originales de J.K. Rowling sobre la saga Harry Potter, provocando que los amantes del mundo mágico tengan experiencias similares.

En Jam City hemos estado trabajando mucho para asegurar que cualquier aspirante a bruja o mago pueda entrar a Hogwarts a través de sus smartphones y tabletas y comenzar sus viajes mágicos.

¿Y de qué trata la historia?

La historia se desarrolla en la década de 1980, deberás avanzar como estudiante que cursa en Hogwarts, uniéndote a una de sus cuatro casas.

Podrás crear y actualizar personajes personalizados usando un sistema para crear tu avatar, aprenderás un arsenal de habilidades mágicas y establecerás relaciones con otros estudiantes. También podrás controlar todo, desde la elaboración de brebajes bajo el ojo crítico de Snape hasta la transformación con la Profesora McGonagall.

Además de los hechizos interactivos, el juego presenta un sistema de encuentros en el que la selección de la narrativa impacta sobre partes de la historia.



Algo que seguro te gustará es que cuenta con la participación de algunos actores de las películas para las voces de los personajes, como es el caso de la actriz Dame Maggie Smith, la Profesora McGonagall.

Involucrarse en la realización del juego para dispositivos móviles Harry Potter: Hogwarts Mystery será un gran placer para mis nietos.

También tendrás la oportunidad de conocer algunos personajes, como Penny, una conocida experta en pociones Hufflepuff, Tulip, una rebelde bromista Ravenclaw, y Merula, una Slytherin con un dudoso pasado.

A medida que vayas desentrañando el misterio de Hogwarts, irás explorando lugares conocidos como Diagon Alley y Hogsmeade.

Once the duel has been initiated, it’s time to choose your stance! Try to read your opponent and choose from Sneaky, Defensive, and Aggressive stances #HogwartsMystery pic.twitter.com/eqtDnKy8WE — Harry Potter: Hogwarts Mystery (@HogwartsMystery) 24 de abril de 2018

El encanto de Harry Potter

Y es que Harry Potter continúa siendo un fenómeno en todo el mundo, y lo demuestra el hecho de que cada uno de los siete libros escritos por la autora J.K. Rowling ha superado el récord de ventas

Hasta la fecha, se han vendido más de 500 millones de copias de la saga en todo el mundo y se han traducido a más de 80 idiomas.

Las películas de Harry Potter, producidas por Warner Bros. Pictures, han recaudado en taquilla más de 7 mil 700 millones de dólares hasta la fecha en todo el mundo, lo que hace que Harry Potter sea una de las franquicias cinematográficas más exitosas de la historia.

¿Cómo lo descargo?

El juego es totalmente gratis, solo necesitas saber qué sistema operativo tiene tu smartphone. Lo mejor es que está disponible para Android e iOS y en ambos se encuentra en español, aquí te dejamos los links para descargarlo:

Harry Potter: Hogwarts Mystery Android

Harry Potter: Hogwarts Mystery iOS

Eso es todo, esperamos que la lechuza llegue pronto y recibas tu carta de ingreso a Hogwarts para que nos cuentes qué te pareció.