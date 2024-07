Presentan al robot humanoide "más avanzado del mundo"

El robot humanoide ‘más avanzado del mundo’, ya se puede ver en eventos públicos y visitas escolares en Escocia, como parte de un proyecto para mejorar la comprensión, además de generar confianza entre humanos y entre otros robots.

Desarrollado por la empresa británica Engineered Arts, este robot ofrece a los estudiantes e interesados en tecnología en Escocia la oportunidad de conocer de cerca el futuro de la robótica.

Recibe el nombre de 'humanoide' porque ha sido diseñado para verse y actuar de manera similar a los humanos, utilizando inteligencia artificial (IA) para reaccionar, reconocer y hablar con las personas, con cámaras en lugar de ojos y micrófonos en lugar de oídos.

Entre sus características destacan los micrófonos integrados, cámaras, software de reconocimiento facial y componentes motorizados articulados que le permiten interactuar con las personas de manera natural y atractiva.

Ameca tiene además un rostro humano de color gris, puede girar la cabeza, tiene un cerebro transparente que se ilumina y puede responder preguntas.

El robot viajó en abril desde Cornualles, Inglaterra, hasta Edimburgo, a su nuevo hogar en el National Robotarium de la capital escocesa, con sede en la Universidad Heriot-Watt y en asociación con la Universidad de Edimburgo, un centro que trabaja para desarrollar tecnología robótica que tenga un impacto positivo en la sociedad.

Ameca ofrece a los estudiantes e interesados en tecnología en Escocia la oportunidad de conocer de cerca el futuro de la robótica





Niños y niñas de la escuela de Lasswade, en Edimburgo, interactuaron con Ameca, le hicieron preguntas, le pidieron que identificara sus dibujos, la vieron bailar, hablar en chino, e incluso supieron de su admiración por la cantante Taylor Swift.

“Estas son las tecnologías con las que estos jóvenes trabajarán en el futuro, y poder darles esa oportunidad de interactuar y aprender sobre la tecnología y lo que son los robots y lo que no son y para qué se usan es muy importante para que desarrollen esas habilidades y tengan esa inspiración”, declaró Michelle McLeod, líder de participación de las escuelas y la industria en The National Robotarium, durante la primera visita de estudiantes a conocer a Ameca.

Los investigadores esperan que la llegada de Ameca brinde a las personas la oportunidad de aprender más sobre los robots y estudiarán las percepciones y actitudes del público hacia los robots humanoides, recopilando información valiosa para informar el desarrollo de futuras tecnologías que prioricen la confianza y la transparencia, así como la facilidad de uso.

La primera vez que se vio a Ameca en el mundo fue a principios de 2022 en The Consumer Electronics Show (CES), uno de los eventos tecnológicos más grandes del mundo que se celebra anualmente en Estados Unidos.