Primer día de clases y plataforma Zoom se cae a nivel mundial

Zoom, la plataforma de encuentros por videoconferencia presenta problemas en México y a nivel mundial, así lo reconoció la empresa de esta aplicación y varios reportes de usuarios en el sitio Down Detector.

La cuenta oficial de Zoom en Twitter informa que han recibido reportes de usuarios que no puede iniciar y a acceder al servicio. “Estamos investigando y daremos noticias en cuanto tengamos respuestas. Ofrecemos una sincera disculpa por cualquier inconveniente”.

If you're having trouble connecting to Zoom, we have identified the issue and are working on a fix. Please follow https://t.co/aqz5nSoQRw for updates. We're so sorry about the inconvenience. — Zoom (@zoom_us) August 24, 2020

De acuerdo con el sitio Down Detector, las fallas comenzaron desde temprano de este lunes y el mapa muestra que la plataforma presenta mayores inconvenientes en Estados Unidos.

Según el sitio especializado Gizmodo, en Estados Unidos, al igual que en México, hay regreso a clases y la falla ocurre en ciudades ampliamente habitadas como Nueva York, Pittsburgh y Washington.

En México, usuarios indicaron que la falla es parcial.

Ironías, el primer día del nuevo ciclo escolar a distancia en México y se cayó Zoom. A nivel mundial se reportan fallas de la plataforma de videoconferencia. ¿Cómo va el primer día de clases de sus niños? #RegresoAClases pic.twitter.com/gY82QMJo79 — Adrián Campos.'. (@El_Campos) August 24, 2020 Y el colmo, se cae zoom, es el primer día de clases en México, herramienta en este momento indispensable para juntas de trabajo y reuniones virtuales, que más 2020 que más!!!! — Vecino de Cumbres (@Mty_Leones) August 24, 2020

México cerró el 20 de marzo los colegios por la crisis del coronavirus, aunque los centros educativos de algunos estados y escuelas privadas se adelantaron a la medida decretada por el Gobierno federal y habían cerrado unos días antes.

El cierre afectó a unas 250 mil escuelas públicas y privadas de nivel básico, 18 mil de medio superior y 4 mil universidades.

El 20 de abril, tras un mes de descanso, los centros educativos retomaron el curso con actividades a distancia y mediante clases emitidas por la televisión pública hasta que finalizó el curso el 17 de julio.

México acumula 560 mil 164 casos confirmados de COVID-19 y 60 mil 480 decesos, siendo el tercer país con más muertos por la pandemia, superado por Estados Unidos y Brasil.

El país cerró en abril y mayo la economía no esencial y en junio inició un plan de reapertura que no pudo evitar el golpe del coronavirus a la economía mexicana, que sufrió en el segundo trimestre una caída nunca vista del 18,9 %.