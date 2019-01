Privacidad debe ser un derecho humano fundamental: Microsoft

El consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, alabó en el Foro Económico de Davos el Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR) y se mostró partidario de que la privacidad se considere "un derecho humano fundamental".



Es necesario regular la privacidad, los datos y la inteligencia artificial, dijo, pero no solo en Europa, cuyo modelo cree que es exportable a Estados Unidos y al resto del mundo.

The necessity of tech intensity in today’s digital world https://t.co/hJFmfcF1I2 — Satya Nadella (@satyanadella) 18 de enero de 2019



El punto de partida debe ser que las personas "son las dueñas de sus propios datos", punto al que también se refirió hoy en Davos el presidente y consejero delegado del grupo asegurador estadounidense AIG, Brian Duperreault, que ha aclarado que las empresas son "custodios de los datos, y en esa condición tenemos que protegerlos".



Pero la privacidad de los datos no es el único asunto que preocupa a los grandes del sector, y Nadella se refirió también a la nueva tecnología de reconocimiento facial, que en poco tiempo estará muy extendida y que en su opinión "habría que regular legalmente".

Se me ocurren, aclaró, diez usos de esta tecnología que son muy beneficiosos para la humanidad y otros diez que son muy peligrosos.



Y aunque la propia compañía ha elaborado un código ético para el uso de la inteligencia artificial, "eso no es suficiente", añadió.