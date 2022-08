Punto Gamer | As Dusk Falls es dramático e interactivo

¿Es una película es un juego?… es ¡As Dusk Falls!, el juego donde de diferentes maneras creas tu propia historia en un drama criminal.

Tiene una narrativa interactiva para jugadores de todos los niveles que está pensado para ser experimentado en grupo.

Inspirado en famosos programas de televisión, el equipo de Interior/Night creó una historia sobre la familia, la resiliencia y el sacrificio.

Conoce más sobre las familias Walker y Holt y cómo sus vidas estaban destinadas a cruzarse. Toma decisiones dentro del juego para explorar escenarios difíciles como negociaciones de rehenes, robos, conflictos familiares y más.

Elige dónde quieres jugar

As Dusk Falls ya está disponible con Xbox Game Pass para PC, consola y nube. Adquiérelo en Steam, Windows y consolas Xbox Series X|S y Xbox One. Si eres miembro de Xbox Game Pass Ultimate podrás omitir la instalación y jugar desde la nube en consolas Xbox, PC con Windows, teléfonos y tabletas. Si te gusta jugar sobre la marcha, disfruta As Dusk Falls sin controles desde la nube con controles táctiles nativos disponibles en tu dispositivo móvil compatible.

Juega con quien quieras

Dado que las elecciones y las consecuencias son el tema principal de As Dusk Falls, el modo multijugador añade un giro único. ¡Los lobbies admiten hasta ocho jugadores a la vez y pueden admitir amigos en línea, co-op local o una combinación de ambos! También es multiplataforma, por lo que no importa dónde jueguen tus amigos, podrán jugar contigo. La funcionalidad multijugador permite que todos voten por el diálogo o la acción que les gustaría que se llevará a cabo dentro del juego; la opción más votada ganará. ¡Puede que no siempre te salgas con la tuya! Hazle como quieras.

Descubre resultados diferentes para los personajes y explora los matices ocultos detrás de cada decisión

Hay tres modos para elegir en As Dusk Falls.

En solitario, multijugador y transmisión. El modo solitario es para los jugadores que quieren tener el control total de su propia historia y jugar sin la participación de más personas.

El modo multijugador te permite crear un lobby e invitar hasta a siete amigos a jugar: en línea, co-op local o una combinación. El modo de transmisión se conecta a una cuenta de Twitch y permite que el o la streamer transmita el juego, y su chat tendrá opción para que los demás voten por las opciones en la pantalla. Los votos se contarán en tiempo real a medida que se ingresen en el chat.

Escoge un dispositivo

Queríamos que As Dusk Falls fuera una historia que la gente pudiera disfrutar con poca o ninguna experiencia en los videojuegos. Por esa razón, creamos la aplicación Companion As Dusk Falls, una aplicación gratuita disponible para dispositivos iOS y Android. La aplicación Companion funciona como un dispositivo de entrada: controla las acciones en el juego con solo deslizar el dedo en tu teléfono. Deberás conectarte al mismo Wi-Fi en el que el juego se ejecute y el anfitrión del juego deberá tener una copia del juego.

Las elecciones que tomes en el juego despiertan conversaciones según estas

