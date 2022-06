Punto Gamer | Jugándole al Diablo Inmortal con el mando Backbone One

Con el lanzamiento de Xbox Cloud Gaming en México hace unos meses y la constante tendencia de la industria por utilizar la nube y el juego remoto como formas de acceder a tus videojuegos desde el móvil, varias opciones de accesorios y controles han surgido para cerrar la brecha de aquellos que simplemente no pueden acostumbrarse a interactuar con las pantallas táctiles de sus dispositivos, por más buenas que sean.

Esta vez nos toca probar en móvil el juego Diablo Inmortal que es un nuevo juego de la afamada saga en los móviles y PC tiene todo el sabor e ingredientes que Blizzard apuesta para sus títulos.

Doble Vía

Ahora en el teléfono o tableta nos lleva enormes mazmorras a derrotar hordas y hordas de únicos enemigos para farmear y probar nuestra valía en los servidores de PvP.

Luchamos contra males ancestrales y develamos la historia de los sucesos transcurridos entre Diablo II y Diablo III en este nuevo RPG de acción multijugador masivo en línea desarrollado para móvil, pero con beta abierta también disponible próximamente en PC.

TRES CLANES UNO SUPERIOR

Sombras, Inmortales y Aventureros, todos quieren pertenecer al clan de los inmortales y esto no es tarea nada fácil, si eres un experto en los anteriores juegos de la saga y estás listo para la iniciación.

Solo los más osados lo conseguirán ya que este clan es superior a los anteriormente mencionados, solo los más profesionales lo logran y compiten entre ellos sin acceder a los micropagos.

Tienes que derrotar a todos los jugadores de tu servidor y hay un limitado número de inmortales en cada servidor.

Doble Vía

Uno de los beneficios es que tendrás tu propia corona aunque dentro del clan hay uno que tendrá la llamada corona eterna, también tendrás una entrada exclusiva a Raid the Vault y Corvis Expedition.

Hay cuatro tenientes con coronas más pequeñas dentro del clan, estas te proporcionan mayor defensa y ataque que los demás recuerda esto solo los inmortales pueden entrar a Kion's Ordeal, una incursión especial para un total de 48 jugadores (en 4 equipos) que te enfrenta contra cuatro temibles jefes.

RECOMENDACIÓN OSCURA

Entra en el Clan Oscuro y serás de la facción de las Sombras, para seguir progresando participa en Path of Blood y completa todos los contratos, la única forma de subir en la clasificación es participar dos veces por semana en los eventos.

Doble Vía

Hay un evento llamado Cycle of Strife selecciona a los 10 mejores clanes de Sombras. Estos nombrarán a 8 miembros (mediante el Rite of Exile) que se enfrentarán a los 8 mejores Inmortales en intensas batallas 8v8, logra vencer más de 5 de las 10 batallas de Rite of Exile y pase a la final, de ahí te darán pase para el Challenge of the Inmortal, es una batalla de Nivel 20 y te enfrentaras a un Inmortal exiliado que es gigante y muy mejorado, es decir no es nada fácil, si entre los 30 elegidos le ganan serán los nuevos miembros fuertes del clan y recuerda solo pueden haber 300 por servidor.

Así que suerte y a disfrutar de las mieles del éxito a base de sudor y esfuerzo.

Convierte tu teléfono en una consola portátil al asegurarse como un clip a tu dispositivo

CONTROL EN STREAMING

En la app propietaria del dispositivo podrás cambiar las configuraciones del mismo y tener en un solo lugar acceso a los catálogos de las otras plataformas, además de recomendaciones de títulos de la Store que cuentan con soporte para mando, un editor de clips para poder compartir tus mejores momentos de gameplay y la habilidad de streamear directamente a Twitch.

Doble Vía

LA NUBE SIGUE DE MODA

Existe la tendencia de la industria por utilizar la nube y el juego remoto como formas de acceder a tus videojuegos desde el móvil y hasta ahora son los siguientes

Xbox Cloud Gaming

Remote Play de PlayStation

Stadia aún no disponible en México

Por ejemplo hay dos formas de jugar juegos de la consola Xbox directamente en su PC Windows, teléfono u otro dispositivo.

Doble Vía

Los juegos en la nube te permiten jugar a juegos de Xbox desde la nube con tu suscripción a Xbox Game Pass Ultimate.

El juego remoto te permite jugar de forma remota a los juegos de la consola Xbox en otros dispositivos.

Сloud gaming es sin duda una de las actividades favoritas de algunos gamers, cuando tienen mucho tiempo libre o necesitas aislarte de tus amigos y familia durante algún tiempo, la idea de jugar a los videojuegos se vuelve realmente atractiva. Especialmente, si no tienes una computadora potente para jugar y pueden simplemente conseguir una PC de uno de los populares servicios de juego en la nube como Shadow Cloud Computing, Maximum Settings, Vortex, Paperspace, etc.

Existe la tendencia de la industria por utilizar la nube y el juego remoto como formas de acceder a tus videojuegos desde el móvil





CONTROL ENDEMONIADO

El Backbone One es una de las mejores opciones en el mercado para los poseedores de un iPhone, pues básicamente convierte tu teléfono en una consola portátil al asegurarse como un clip a tu dispositivo, utilizando conexión lightning directa para eliminar uno de los más grandes problemas de los controles bluetooth para móviles, pues elimina ese intermediario extra que agrega latencia a la acción.

Doble Vía

Los botones, sticks y manufactura en general se siente bastante sólida, como si se tratara del control de tu consola favorita, con especial atención a los gatillos que mejorarán tu desempeño en shooters como Apex Legends o Fortnite.

En el caso del Diablo Inmortal tenemos buen balance, botones ubicados intuitivamente, no hace falta un enorme tutorial para convertirlo en una extensión mas de nuestra mente gamer y llegar a la experiencia que tenemos en las consolas o computadora, además tiene entrada lightning para poder cargar mientras juegas y salida de audífonos de 3.5 mm para tu headset favorito.

Nota publicada en La Voz de la Frontera