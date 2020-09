¿Purga de bots en Twitter? Usuarios reportan fallas en sus cuentas

Usuarios de Twitter en México y Latinoamérica reportaron bloqueos en sus cuentas, sin ningún tipo de justificación e incluso denunciaron que se trató de una limpia de cuentas de bots.

"Estamos viendo que un número de cuentas han sido bloqueadas o limitadas por un error y no porque hayan tuiteado sobre algún contenido particular”, apuntó hoy una cuenta institucional de Twitter.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Twitter precisó que los usuarios presentarían retrasos en la visualización de las líneas de tiempo y que ya trabajaban para resolverlo.

The accounts that were mistakenly locked or limited have been restored. We’re sorry this happened in the first place.



If you're having trouble accessing your account, here's what you can do: https://t.co/lxCGYu2ZcO — Twitter Support (@TwitterSupport) September 23, 2020 You may be noticing a delay in your Tweets showing up on timelines. We’re working to fix this right now. — Twitter Support (@TwitterSupport) September 23, 2020

“Para los que ven que están bajando sus seguidores de Twitter. Me parece que hubo una suspensión de varias cuentas. Lo que hace twitter es suspenderlas y pedirles que inicien sesión”, explicó Bobby Albarrán, mexicano experto en estrategias digitales radicado en Panamá.

Para los que ven que están bajando sus seguidores de Twitter. Me parece que hubo una suspensión de varias cuentas. Lo que hace twitter es suspenderlas y pedirles que inicien sesión. Cuando las reactiven y comprueben no son bots 🤖 los tendrán de vuelta. Depuración de 🤖 — Bobby Albarrán (@bobbyalbarran) September 24, 2020

Así que no, no se trató de una limpia de presuntas cuentas de bots, sino que fue un error técnico en el cual Twitter ya pudo resolver en algunas partes del mundo como en Argentina, donde hubo más denuncias.

Finanzas Oracle va al rescate de TikTok en EU

Una de las afectadas por el masivo bloqueo random de cuentas fue la exfuncionaria del ministerio de Seguridad, Florencia Arietto. “Estimados, por razones que desconozco me restringieron mi cuenta. Por eso abrí esta nueva”, dijo la ex funcionaria argentina citada en El Clarín de Argentina.

Estimados, por razones que desconozco me restringieron mi cuenta. Por eso abrí esta nueva. pic.twitter.com/3LZWxnBQ2Y — María Florencia Arietto 🇦🇷 (@MFArietto) September 23, 2020

En México, usuarios reportaron que perdieron follows derivado de este problema, “Me extraña Roberto @robertovalenc19 que me hayas quitado el follow. Si fuiste tú no hay problema, pero si fue Twitter recomiendo que revises tu cuenta”, apuntó el usuario @RubenCharvel.

Me extraña Roberto @robertovalenc19 que me hayas quitado el follow. Si fuiste tú no hay problema, pero si fue Twitter recomiendo que revises tu cuenta, a muchas les está haciendo perder seguidos y seguidores — 𝘙𝘶𝘣𝘦𝘯 𝘊𝘩𝘢𝘳𝘷𝘦𝘭 | 𝘍𝘰𝘵𝘰𝘨𝘳𝘢𝘧𝘪𝘢 (@RubenCharvel) September 24, 2020 https://t.co/L3TV4NSSDz pic.twitter.com/hdKCa51QvP — 𝘙𝘶𝘣𝘦𝘯 𝘊𝘩𝘢𝘳𝘷𝘦𝘭 | 𝘍𝘰𝘵𝘰𝘨𝘳𝘢𝘧𝘪𝘢 (@RubenCharvel) September 23, 2020

“(Twitter) me quitó todo y no me regresó nada” escribió otro usuario afectado.

También me quitó todo y no me regresó nada pic.twitter.com/GqPpHp5Dcw — 🎧 Pepe Torres. (@SaTorres7) September 24, 2020 Twitter hizo una Purga de "Bots"



La RedAMLO... pic.twitter.com/HGd7ZMokgH — La Abuela Garcia ®™ (@rthur013) September 24, 2020 Desconozco qué está sucediendo en @Twitter @TwitterSeguro @TwitterMexico @TwitterLatAm pero hoy desaparecieron/se fueron de mi cuenta cerca de 300 seguidores. No soy la única a la que le ocurrió. Hoy emitieron este tuit pero no menciona el otro asunto. ¿Limpiarían mi cta de bots? pic.twitter.com/jBc6EJ6sVC — Ma Elena Pérez-Jaén Zermeño🇲🇽🇪🇸 (@MElenaPerezJaen) September 24, 2020