Bluesky Social: todos los detalles sobre la nueva red social de Jack Dorsey, fundador de Twitter

Tras la compra de Twitter por parte de Elon Musk, los cambios en la red social han provocado la molestia de muchos usuarios, sobre todo, luego de que diera a conocer su versión de paga, la cual ofrece beneficios que la versión normal no tendrá.

Lo anterior, ha dado como resultado que los tuiteros quieran dejar la famosa plataforma, situación que ha aprovechado su creador Jack Dorsey para fundar una nueva red social, que hoy te daremos a conocer.

¿Qué es Bluesky Social?

Bluesky Social es la nueva red social del fundador de Twitter, Jack Dorsey, que tiene el objetivo de darle al internauta una mejor experiencia para interactuar con otros con la promesa de que el usuario tenga el control de su información personal.

Cabe recordar que en los últimos años, las recientes actualizaciones de redes como Facebook y WhatsApp se han visto envueltas en la polémica debido al uso de los datos personales de los que tienen una cuenta.

Sin embargo, Dorsey planea ofrecer una nueva aplicación que podrá darle una experiencia más segura al usuario.

Jack Dorsey, CEO de Square y Twitter, se suma a TIDAL / Foto: Reuters

Ventajas de Bluesky Social

Aunque el creador de Twitter se ha reservado los detalles sobre su nueva app, dio a conocer que ésta se encuentra en fase de beta privada y que contará con un Protocolo AT.

De acuerdo con Dorsey, el protocolo tiene el objetivo de integrar ideas de las más recientes tecnologías descentralizadas en una red simple, rápida y abierta.

Federated social, portable accounts, algorithmic choice (!!).



Developers: https://t.co/lJyFbEJyPr — jack (@jack) October 18, 2022

Además, señala que entre otras de sus ventajas estarán:

La portabilidad de las cuentas

Elección algorítmica

Interoperabilidad y desempeño

En resumen, el protocolo el Protocolo ATP sobre el que funcionará la red permitirá que los usuarios se muevan libremente entre distintas plataformas utilizando un buscador.

Lo anterior, permitirá que el usuario tenga el control del contenido que quiere compartir así como del que quiere consumir.

¿Qué dijo Jack Dorsey tras despidos en Twitter?

Jack Dorsey pidió disculpas el sábado pasado al personal de la empresa por hacer crecer "demasiado rápido" la red social, un día después de que el nuevo propietario, Elon Musk, despidiera a aproximadamente la mitad de los 7 mil 500 empleados.

"La gente del pasado y del presente de Twitter es fuerte y resistente. Siempre encontrarán un camino por difícil que sea el momento. Me doy cuenta de que muchos están enojados conmigo. Soy responsable de por qué todos están en esta situación: crecí el tamaño de la empresa demasiado rápido. Me disculpo por eso", escribió el empresario.

Asimismo, agradeció el apoyo de todos los que alguna vez trabajaron en Twiter.

"Estoy agradecido y amo a todos los que alguna vez han trabajado en Twitter. No espero que sea mutuo en este momento... o nunca... y lo entiendo", finalizó su post.

I am grateful for, and love, everyone who has ever worked on Twitter. I don't expect that to be mutual in this moment...or ever…and I understand. 💙 — jack (@jack) November 5, 2022

Muchos empleados de Twitter estaban esperando que su exjefe, una figura carismática e influyente en Silicon Valley, reaccionara después de que Musk tomara el control de la plataforma hace una semana en un polémico acuerdo de adquisición.

Pese a su disculpa, los trabajadores han manifestado su enojo con Dorsey debido a que, en abril pasado había respaldado la compra por parte de Musk, calificándola como "el camino correcto", pero ahora con los despidos masivos, la historia ha dado un vuelvo inesperado para los empleados.

Dorsey dejó su cargo como director ejecutivo de Twitter en noviembre de 2021 y abandonó la junta directiva en mayo pasado, pero sigue siendo accionista indirecto de la empresa.

Musk completó la adquisición de la empresa por 44 mil millones de dólares a fines de la semana pasada. Rápidamente se dispuso a disolver la junta directiva y despedir al director ejecutivo, Parag Agrawal, y a otros altos directivos.

