Salud en tu bolsillo: Teléfonos Google medirán frecuencia cardíaca y respiratoria

Las cámaras de los teléfonos inteligentes Google Pixel podrán medir la frecuencia cardíaca y respiratoria a partir del próximo mes, en una de las primeras aplicaciones de inteligencia artificial de Alphabet Inc. enfocadas en el bienestar.

Los programas de salud disponibles en Google Play y en la tienda de aplicaciones de Apple Inc durante años han proporcionado la misma funcionalidad. Pero un estudio en 2017 encontró que la precisión variaba y la adopción de las aplicaciones sigue siendo baja.

Los encargados de Google Health dijeron a periodistas a principios de esta semana que han avanzado en la inteligencia artificial que impulsa las mediciones y planean detallar su método y ensayo clínico en un artículo académico en las próximas semanas.

La compañía dijo el jueves en un blog que espera implementar la función en otros teléfonos inteligentes Android en un momento no especificado, pero los planes para los iPhones no están claros.

El reloj de Apple, el Fitbit de Google y otros dispositivos portátiles han ampliado enormemente el alcance de las tecnologías en la detección continua de la frecuencia cardíaca a una población mucho mayor.

El enfoque de la cámara del teléfono inteligente es más ad hoc: los usuarios que desean tomar el pulso colocan su dedo sobre la lente, que detecta cambios de color sutiles que corresponden al flujo sanguíneo. La respiración se calcula a partir del video de los movimientos de la parte superior del torso.

El gerente de productos de Google Health, Jack Po, dijo que la compañía quiere ofrecer una alternativa a los controles manuales del pulso para los propietarios de teléfonos inteligentes que solo desean monitorizar su condición ocasionalmente pero no pueden pagar un dispositivo portátil.

Po dijo que la tecnología, que puede confundir la frecuencia cardíaca en aproximadamente un 2%, requiere más pruebas antes de que su uso sea factible en entornos médicos.

La nueva función estará disponible como una actualización de la aplicación Google Fit.

Google consolidó sus servicios de salud hace más de dos años, con el objetivo de competir mejor con Apple, Samsung Electronics Co y otras empresas de tecnología móvil que han invertido mucho en la comercialización de ofertas enfocadas en el bienestar.









