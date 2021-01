Samsung presenta Bot Handy 5, el robot que ayudará en las tareas domésticas

Durante el Consumer Electronics Show (CES) 2021, la compañía Samsung presentó su forma de ver la nueva normalidad: un entorno digital y completamente interconectado que brinde nuevas experiencias a sus usuarios en su vida diaria.

“Nuestro mundo se ve diferente y muchos de ustedes se han enfrentado a una nueva realidad, una en la que, entre otras cosas, su hogar ha adquirido una mayor importancia”, expresó Sebastian Seung, presidente y director de Samsung Research.

En su conferencia virtual, Sebastián Seung señaló que la apuesta de esta marca se centra en brindar experiencias más personales e intuitivas que expresen la personalidad de sus usuarios.

Durante la pandemia global el uso de la tecnología fue más evidente, la interconectividad de los dispositivos tomó relevancia y la inteligencia artificial facilitó la vida diaria.

"Los televisores fueron fundamentales para el entretenimiento y, en ocasiones, para el ejercicio; las Chromebook se convirtieron en herramientas fundamentales de aprendizaje en el hogar; los refrigeradores inteligentes ayudaron con las compras remotas y la preparación de comidas y los teléfonos inteligentes fueron indispensables", se dio cuenta.

En este sentido, Samsung presentó sus nuevas aportaciones para simplificar la vida diaria, como el Bespoke 4-Door Flex, que cuenta con paneles intercambiables en diferentes colores y materiales, que permite ajustar la forma y función de este refrigerador inteligente.

El nuevo modelo cuenta con cuatro puertas, un nuevo Beverage Center™, que brinda acceso rápido a un dispensador de agua y una jarra de agua que se llena automáticamente, así como una máquina de hielo automática dual que no sólo produce cubitos de hielo regulares, también bites de hielo para adaptarse a las preferencias de bebidas frías.

Este refrigerador llegará a norteamericana en la primavera.

Además, presentó una nueva pantalla Micro Led de 110 pulgadas, que cuenta con un diseño Infinity Screen delgado, casi sin bisel o marco y un Led inorgánico auto iluminado.

Esta pantalla también incluye vista cuádruple “4Vue", que permitirá dividir la visualización hasta en cuatro pantallas para poder seguir distintos partidos a la vez, o bien, ver un tutorial mientras se juega un videojuego.

Para los estadounidenses, la Micro Led de 110 pulgadas contará con más de 160 canales gratuitos a través de Samsung TV Plus.

Por su parte, Samsung anunció su línea de televisores Lifestyle TV, que contará con cuatro modelos: The Serif, The Frame, The Sero y The Terrace, así como Samsung The Premiere, un proyector láser 4K de calidad cinematográfica.

Para ayudar en la cocina, Samsung presentó SmartThings Cooking, diseñado para crear experiencia culinarias perfectas.

Este es un planificador de comidas automático impulsado por inteligencia artificial que recomienda comidas diarias, hace listas de compras con los ingredientes que necesita y se conecta las tiendas para comprar directamente desde el refrigerador Family Hub o la pantalla de su teléfono móvil.

Las instrucciones de la receta se pueden enviar directamente a los dispositivos de cocción Samsung sincronizados para minimizar las molestias y los errores, añadió la marca.

También se anunció un entrenador que podrá ser instalado en televisores Samsung 2021: el Samsung Health Smart Trainer.

Con esta aplicación cualquier casa se transformará en un gimnasio personal, ya que cuenta con una nueva función Smart Trainer que rastrea y analiza la postura en tiempo real, tal y como lo hace un entrenador personal.

El Smart Trainer proporciona comentarios sobre la rutina, ayuda a contar las repeticiones y calcula las calorías quemadas, además de que ofrece a sus usuarios videos y entrenamientos interactivos.

Para mejorar la limpieza del hogar, Samsung presentó una nueva aspiradora: JetBot 90 AI+, que utiliza tecnología de reconocimiento de objetos para identificar y clasificar obstáculos para decidir la mejor ruta de limpieza.

Con distintos sensores la JetBot 90 AI+ evade cables y objetos pequeños, mientras limpia los rincones difíciles de alcanzar en tu hogar.

Estará equipada con una cámara para ayudar con el monitoreo del hogar.

La empresa Coreana también anunció el Samsung Bot Care 4, el último desarrollo de la creciente línea de robótica de esta empresa, que podrá actuar como asistente robótico y como compañero, adaptándose al comportamiento de su usuario.

El Samsung Bot Care 4 aprenderá los horarios y hábitos y enviará recordatorios para guiar a su usuario durante todo su día, así sea el más ajetreado.

Samsung presentó en CES2021 este robot con IA, quieren que esté en todas las casas para ayudar con las casas inteligentes, con todos los aparatos que ya se pueden integrar al ecosistema.

Adicionalmente, presentó el Samsung Bot Handy 5, que ayudará con tareas domésticas como limpiar habitaciones desordenadas u ordenar los platos después de una comida, con su capacidad para reconocer y recoger objetos de diferentes tamaños, formas y pesos a través de Inteligencia artificial.

Este dispositivo se convertirá en una extensión de su usuario y podrá diferenciar entre cada objeto, utilizando la cantidad adecuada de fuerza para agarrar y mover artículos y objetos del hogar, trabajando como un socio de confianza para ayudar con las tareas domésticas.