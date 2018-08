Samsung renueva sus tablets: llegan la Galaxy Tab Active 2 y la Galaxy Tab S4

Madrid, España.- Samsung ha renovado este miércoles su catálogo de tablets presentando la nueva gama de tablets premium GalaxyTab S4, que aumenta la autonomía de su batería hasta los 7.300 mAh e incorpora el periférico Samsung Dex, así como los nuevos modelos de 'tablets' asequibles GalaxyTab A 10.5.

El nuevo modelo de tablet GalaxyTab S4 es el primero de la compañía que incluye de serie la base Samsung DeX, lanzada con el 'phablet' Galaxy Note 8 el pasado año, y que proporciona a los dispositivos funciones de escritorio, como ha anunciado Samsung a través de un comunicado.

Samsung DeX permite utilizar desde la tablet aplicaciones tanto de Android como de PC, como es el caso de Microsoft Office, a la vez que es posible realizar otras acciones como organizar y redimensionar ventanas, arrastrar y soltar contenidos entre 'apps' y utilizar atajos de teclado.



Las tablet GalaxyTab 4 no incluyen de serie el teclado, que se puede adquirir por separado con la funda con teclado Book Cover Keyboard, pero sí el lápiz óptico SPen, con el que es posible dibujar, escribir, navegar y enviar mensajes personalizados a través de Live Message, como ha explicado la compañía surcoreana.

Foto: Alejandro Aguilar

El nuevo modelo de tablet de Samsung incorpora una batería de 7.300 miliamperios hora de capacidad que dispone de carga rápida y ofrece una autonomía de 16 horas con reproducción de vídeo. Cuenta con una pantalla sAMOLED de 10,5 pulgadas, resolución 2560x1600 píxeles y 287 píxeles por pulgada.



En cuanto a sus características técnicas, GalaxyTab 4 incorpora cuatro altavoces con sonido envolvente Dolby Atmos, así como el procesador de Qualcomm Snapdragon 835 de ocho núcleos apoyado por 4 GB de memoria RAM y almacenamiento de 64 a 256 GB en función del modelo ampliables hasta 400 GB por microSD.



Las especificaciones de la tablet se completan con una cámara principal de 13 megapíxeles y otra delantera de 8 capaces de grabar vídeo UHD 4K a 30 fotogramas por segundo (puede reproducir video hasta a 60 fps), el sistema operativo Android 8.1 y escáner de iris.



El dispositivo de Samsung emplea también funciones para la gestión de dispositivos conectados, como el control de dispositivos de Samsung Flow, que también clasifica el correo en función de la importancia, la monitorización de funciones a través de SmartThings.

Galaxy Tab Active 2

Además este día también presentó el modelo Galaxy Tab Active 2, el cual destaca por su tecnología y diseño. Tiene pantalla multiventana, es resistente al agua y al polvo, desbloqueo por reconocimiento facial, S Pen, que permite que sea una tablet resistente.

Foto: Alejandro Aguilar Foto: Alejandro Aguilar Foto: Alejandro Aguilar Foto: Alejandro Aguilar

Es considerada ideal para el mundo empresarial, pues está enfocada a aumentar la productividad de tu negocio con ciertas aplicaciones que hacen más fáciles las labores.

Galaxy Tab A 10.5

Samsung además mostró el modelo Galaxy Tab A 10.5, perteneciente a su gama de tablets de asequibles. Monta una pantalla de 10,5 pulgadas con proporción de 16:10, resolución 1920 x 1200 píxeles y un marco más estrecho que las versiones precedentes.

Foto: Alejandro Aguilar

Este modelo incorpora cuatro altavoces en las esquinas con reproducción de sonido tridimensional, e incluye la interfaz para niños Kids Mode. Su cámara principal es de 8 megapíxeles con autofoco, mientras que la delantera es de 5.



Monta una batería de 7.300 mAh idéntica a la de su hermano mayor, y un procesador Qualcomm Snapdragon 450 de ocho núcleos acompañado por 3 GB de RAM y 32 gigabytes de almacenamiento ampliables hasta 400 GB por tarjeta microSD.

