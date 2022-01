Se requiere nueva ley de Telecomunicaciones para competir en igualdad: STRM

Si bien, Teléfonos de México, que tiene la mayor cobertura de fibra óptica instalada en el país con 300 mil kilómetros y una vigencia adicional de 30 años de los títulos de concesión a partir de 2026 y hasta 2056, que da certidumbre a la empresa y puede hacer planes a largo plazo, “pero es insuficiente porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), no lo deja competir para los servicios de imagen en la televisión”, afirma Francisco Hernández Juárez.

Secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), en entrevista, expresa:

➡ Se suman 9.1 millones de líneas con internet móvil en un año: IFT

“Nos pareció bien el comentario del presidente Andrés Manuel López Obrador para que a Teléfonos de México se le pudieran establecer condiciones y compromisos, para hacer llegar el internet a lugares donde tradicionalmente no es posible”.

“Pero entendemos que querer asignar esa responsabilidad solo a Teléfonos de México es muy desventajoso, porque las otras empresas no van, porque a ellas les interesa competir en los mercados más rentables. Y en los mercados en donde no hay rentabilidad, no les interesa. No tienen responsabilidad social”.

“Y obviamente, no van allá. Telmex hace esfuerzos, pero la desventaja es mucha”, puntualiza a El Sol de México. De acuerdo con el Tercer Informe de Gobierno, 85 mil 988 comunidades, cuentan con conexión a internet. En este 2022 serán 122 mil y para 2023, la red cubrirá todo el territorio nacional.

Sostiene: “Para nosotros, lo importante es que la decisión del gobierno de llevar internet a todos los lugares más apartados, implique una política desde el Estado que incentive a las empresas ir allá. Que les asigne responsabilidades, empezando por Teléfonos de México, pero no solo a Telmex”, dice enfático.

Finanzas Rechazan telefonistas propuesta de Telmex de esquema complementario de jubilación

IFT

¿En qué términos quedó esa prórroga del IFT?

Fue de 30 años adicionales a partir del 2026 al 2056 que le asignó a la ampliación del título de concesión.

¿Este tiempo es bueno para poder hacer inversiones?

Creo que sí. Son buenos porque dan certidumbre a la empresa, porque ahora puede hacer sus planes a largo plazo. Sí, definitivamente sí.

Lo que me parece que, si es insuficiente, porque a Teléfonos de México no lo deja competir para los servicios de imagen en televisión. Y no le deja competir en otros servicios.

¿Cómo cuáles?

Sobre todo, televisión de paga. Eso impide que los clientes de Teléfonos de México, no tengan todos los servicios.

¿Ese ha sido siempre el problema: el video, la televisión?

¡Claro! Lo que debería establecerse es una nueva política de Estado, donde a todas las empresas se les permitiera competir, pero con todas las responsabilidades para que dentro de sus posibilidades también inviertan en las zonas de más bajos recursos.

De otra manera, nunca van a llegar a los sitios remotos, sí solo están por los mercados más rentables.

➡ Aclara IFT que extendió concesión a Telmex desde 2016

Competencia selectiva

¿Hablamos de cuáles empresas?

Como Televisa, como IZZI, como TV Cable, etc. Ellos no van a lugares remotos. Se quedan en donde están los mercados más accesibles. Y como no tienen ningún incentivo, ninguna responsabilidad, el gobierno lo tiene que hacer por su cuenta, pero con todo respeto, no es suficiente.

¿El gobierno no exige que las empresas nacionales y extranjeras inviertan en las zonas remotas?

Había la idea de que con la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, de 50 mil kilómetros se iba a poder cumplir con esos objetivos; pero por el monto de las inversiones ni por el tamaño de la Red se ha logrado que fuera suficiente.

➡ AMLO a favor de renovar concesión de TELMEX

¿Cómo cerrar la brecha digital?

La manera de lograr, de cerrar la brecha digital, de poder conectar cada vez a mayor número de mexicanos y de avanzar en las telecomunicaciones, es un esfuerzo compartido del gobierno y empresas privadas.

Sin dejar de reconocer que su propósito es obtener beneficios, utilidades; pero también tienen que tener responsabilidad social.

Y eso solo se logrará a través de una nueva Ley de Telecomunicaciones con la idea de tener mayor conectividad, mayor cobertura y accesibilidad y servicios se va a lograr. Con las normas actuales, no se puede.

En la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) actúa muchas veces políticamente como en el caso de Telmex. No sé qué deuda tenía con Carlos Slim que se fue contra Telmex.

Y no sé si lo vamos a lograr sino se modifican las políticas de Estado y se cuenta con una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, puntualiza.

➡ Crece inversión de telecomunicaciones en México pese a pandemia, señala IFT

¿No cabildean con el poder legislativo?

-Sí. Trabajamos en una propuesta que en enero del 2022 podremos hablar con legisladores para buscar la manera de ser considerados porque como que no nos hacen suficiente caso y vamos a tener hacer más presión para hacer notar que buscamos la manera de fortalecer al país con su desarrollo tecnológico, reducir la brecha digital.

Y que tenemos propuesta, que debe tomarse en cuenta, para que las cosas vayan bien y no solo inconformidad.

¿Desde hace tiempo, ustedes tienen un proyecto de iniciativa?

Sí, pero la ampliamos y mejoramos y para enero la vamos a tener lista.

➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias