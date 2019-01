Huir de la guerra de Siria, ahora en un videojuego

Las bombas han caído en Homs, Siria, durante años, pero esta vez, la hermana Nour fue una de las víctimas. No puede más, debe de salir de ahí, su siguiente decisión es comunicarle a su esposo que se va a Europa.

Pero Majd no puede abandonar a su madre y a su abuelo, si decide migrar hacia Europa para acompañar a Nour, quedarán completamente desprotegidos, así es que juntos comienzan a planear la travesía que podría llevar a Nour a un lugar más seguro, y su principal ayuda es un par de smartphones que compraron con los pocos ahorros que tenían.

Ese teléfono puede ser el tuyo y a través de mensajes podrías guiar a Nour a un mejor futuro, lejos de los bombardeos y la violencia.

“Bury me, my love”, es el videojuego creado por la red cultural ARTE en Francia, The Pixel y Figs.

El título fue elegido por ser la frase con la que Madj se despidió de Nour, que en Siria es algo parecido a un “cuídate, no pienses en morir antes que yo”.

El juego está basado en las dinámicas de WhatsApp y las aplicaciones de móvil con múltiples opciones, por lo que es intuitivo y todos los usuarios pueden jugarlo sin complicaciones, lo único que deben hacer es aconsejar a Nour, junto con su esposo, el otro jugador virtual en la plataforma, para que encuentre las mejores rutas y llegue a salvo a Europa, lejos de la violencia en Siria.

Cada decisión que tomes afectará, para bien o para mal, la vida de esta refugiada siria y no es cualquier cosa porque la trama está basada en un reporte periodístico realizado por Lucie Soullier y Madjid Zerrouky para Le Monde.

El trabajo periodístico se desarrolla a través de los mensajes de la madre de dos jóvenes sirios que dejan el país con el fin de llegar a Alemania.

Los mensajes de los miembros, que van en busca de Nash, el primer joven que deja Siria, junto con dos de sus amigos, proporcionados a la prensa por la madre de ambos jóvenes, permitieron que los periodistas de Le Monde generaran una línea del tiempo, cuya narrativa se auxilia de un formato similar al de WhatsApp, con el fin de que el lector siga la historia de estos refugiados.

Al leer mensajes instantáneos y elegir opciones de respuesta, los jugadores ayudan a Nour a superar las dificultades que enfrentará.

Las elecciones que tomen los jugadores realmente impactan en la historia, pues Nour es capaz de visitar 50 ubicaciones diferentes y alcanzar 19 finales diferentes con resultados ampliamente divergentes.

Muestra de ello es que el viaje de Siria a Europa no tiene una duración específica, pues puede durar desde unos días hasta meses o años.

Además, el juego corre en tiempo real, por lo que si Nour debe hacer algo que le costará cerca de dos horas, no habrá forma de "contactarla" durante ese lapso.

Una vez que termine ese periodo, Nour vuelve a "estar en línea" y el jugador recibirá una notificación para saber que está disponible y tal vez lo necesite.

Durante su trayecto, Nour puede reportar que hay un camino cerrado, puede ser engañado por contrabandistas o esperar a alguien que no llegó a la cita, por lo que los consejos del jugador toman mayor relevancia.

El dinero también es un factor a considerar en el recorrido, pues entre más se alarga el viaje, los gastos son mayores y corre el riesgo de quedar "varada" en caso de caer "en quiebra".

El videojuego fue lanzado en octubre de 2017 y está disponible para iOS, Android y Nintendo Switch. Debido al impacto del tema está disponible en francés, español, inglés italiano y alemán.