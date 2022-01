Spotify actualiza políticas y medidas contra desinformación sobre Covid-19

La plataforma de música y podcast en línea, Spotify, anunció este domingo que dentro del servicio se crearan medidas con el fin de combatir la desinformación sobre el Covid-19.

De acuerdo con un comunicado del presidente y fundador, Daniel Ek, se implementarán enlaces en todos los podcasts que mencionen al coronavirus y que conectarán con información desarrollada con el apoyo de científicos y médicos.

➡️ La historia de Spotify llegará a Netflix

“Este aviso dirigirá a los oyentes a nuestro centro dedicado a Covid-19, un recurso que proporciona un fácil acceso a hechos basados en datos, información actualizada compartida por científicos, médicos, académicos y autoridades de salud pública de todo el mundo, así como enlaces a fuentes confiables”.

De acuerdo con el presidente de Spotify, esta medida es la primera en su tipo dentro de la plataforma de podcast y estará disponible en todo el mundo.

Read our CEO Daniel Ek’s note on Spotify’s platform rules and COVID-19 on For the Record. https://t.co/jkWNDkmrAK — Spotify News (@SpotifyNews) January 30, 2022

Cabe señalar que en redes sociales como Facebook, Tik Tok,Youtube y Google ya existían este tipo de enlaces que conectan con información desarrollada por médicos, gobiernos o científicos para dar información sobre el virus.

Asimismo, el comunicado menciona que se comenzará a evaluar con los creadores dentro de la plataforma las reglas sobre el contenido parar crear conciencia de que tipo de temas son aceptables dentro de Spotify.

Estas medidas salen después de la polémica que se genero con el programa exclusivo de Spotify "The Joe Rogan Experience", considerado el más popular de los Estados Unidos.

El programa ha sido criticado repetidamente por promover teorías de la conspiración sobre el coronavirus y alentar a no vacunarse.

Una carta firmada por 270 médicos y científicos estadounidenses advertía hace unas semanas a Spotify de que estaba permitiendo la difusión de mensajes que dañan la confianza pública en la investigación científica y en las recomendaciones sanitarias.

"Ha habido mucha conversación sobre información sobre covid-19 en Spotify. Hemos escuchado las críticas y estamos implementando cambios para ayudar a combatir la desinformación", escribió Ek en Twitter, que reconoció que, a pesar de tener reglas para la producción de contenido, no han sido "transparentes" a la hora de que pudieran ser conocidas por todos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Otros que se sumaron a las criticas de la plataforma fue el príncipe Harry de Inglaterra y su esposa Meghan Markle quienes expresaron su preocupación a la empresa por la desinformación sobre la covid-19 en la plataforma.

El pronunciamiento de los duques de Sussex se produce después de que Neil Young y Joni Mitchell anunciarán que retirarán su música de Spotify como protesta por la emisión del popular podcast de Joe Rogan.

|| Con información de EFE y AFP ||