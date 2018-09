Spotify sabe que le mientes y refuerza las condiciones del plan familiar

Spotify nos ha descubierto a todos. Sabe que algunos han usado los planes familiares sin ser precisamente personas unidas por el mismo apellido y por eso "cambiará" las reglas.

Diversos usuarios en Estados Unidos han reportado la solicitud de actualización de ubicación de cada miembro de los planes familiares. Dicho con otras palabras, quiere comprobar que todos los que están inscritos vivan en la misma casa.

Según reportan los usuarios, el mensaje advierte que si no se confirma la dirección del hogar, se perderá el plan por completo.

Si bien hay quienes usan este plan para compartirlo entre amigos, quienes han mostrado las quejas cuestionan que Spotify quiera a una familia entera en una misma dirección pues quienes viven por separado.

@Spotify Why do you need my GPS location to continue offering me a "Premium discount"? I pay for the family plan and it should not matter where my family lives. Will you cancel my account if my family gets too far from each other? #wtf #fail pic.twitter.com/HauQtHXSUA — suck (@unaligned) 18 de septiembre de 2018

Pero las condiciones de dicho plan explican claramente que quienes lo comprarán tienen que vivir en una misma dirección.

Finalmente la plataforma explicó que únicamente usa la ubicación para que los artistas tengan el pago justo.