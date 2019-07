Super Mario Maker 2 supera los dos millones de niveles creados

El nuevo Super Mario Maker 2, fue liberado el pasado 28 de junio a la venta y cerca de cumplir las dos semanas de lanzamiento, Nintendo reveló las cifras que hasta el momento ha obtenido el juego.

Super Mario Maker 2 te ofrece la opción de crear tu propio nivel, elegir trampas, objetos, obstáculos y hasta enemigos; con las mejoras implementadas a partir de su predecesor, los mapas que se han creado por parte de los usuarios superan las seis cifras. via GIPHY

Nintendo compartió en su cuenta de Twitter un cartel que anuncia la llegada de los dos millones de circuitos creados por los jugadores, lo cual es algo emocionante y espectacular, pues cada nivel requiere de paciencia y mucho tiempo... tanto para elaborarlo como para superarlo. Thanks to all of you, #SuperMarioMaker2 has reached 2 million courses uploaded! We hope everyone continues to create and share their dream courses! pic.twitter.com/CdIK2VXLyp — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 9 de julio de 2019

Así que comienza a prepararte para emprender esta enorme y extensa aventura, y si formas parte de los que crearon un nivel, deberías refrescar el momento jugando el circuito.

