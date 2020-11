¿Te quedaste sin música? Reportan fallas en Spotify

Si te tocó despertar temprano y al momento de querer reproducir una canción desde Spotify no pudiste, puedes estar tranquilo, no es tu Internet. Y es que esta mañana, usuarios en redes sociales reportaron fallas en la aplicación.

Minutos más tarde, la misma plataforma lo confirmó. Detalló que fue debido a que hicieron "algunos ajustes entre bastidores", señalaron que "todo debería volver a la normalidad".

We’ve made a few tweaks backstage, so everything should be back to normal. Need more help? Let @SpotifyCares know! — Spotify Status (@SpotifyStatus) November 27, 2020

Los usuarios que reportaron fallas, no podían reproducir música que no descargaron previamente, sin embargo, estos inconvenientes sólo ocurrieron a algunos, pues otros aseguraban que no tenían ningún problema para seguir utilizando Spotify.

Además, Downdetector, el sitio que reporta fallas de las aplicaciones en tiempo real, confirmó lo ocurrido en la plataforma de música.

"Última caída: 27 noviembre del 2020 03:37".

Y si la música, debido a la caída de Spotify, no fue tu motivación esta mañana, seguramente los memes que se generaron a partir de esto, lo supieron hacer muy bien. Aquí algunos de los mejores.