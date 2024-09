Tecnológicas chinas acercan la IA a México con sus smartphones

Algunas compañías han presentado las renovaciones de sus familias insignia con versiones Pro y con IA para maximizar la toma de fotografías, así como otras funciones de los dispositivos.

Dicha tecnología, que comenzó a estar en boga en 2023 con ChatGTP, está hoy en día presente en varios modelos de dispositivos móviles, principalmente de gama media alta, alta y premium, algunos de ellos con IA nativa, es decir, desarrollada por la marca, y la mayoría basados en la tecnología que Google habilitó en su sistema operativo, Android.

Con ello, las marcas han encontrado un gancho para los usuarios que quieren estar al día en cuanto a tecnología y comenzaron esta “guerra” por estar a la vanguardia de la IA, donde las empresas chinas alzan la mano para ser las más innovadoras.

Tecnología Piden actualizar cámaras con Inteligencia Artificial

A tres años de su entrada en México, Realme mantiene el objetivo de convertirse en uno de los cinco mayores vendedores de smartphones en el país, lo cual piensa lograr con una estrategia basada en hacer más asequible la IA en sus dispositivos.

La competencia es complicada, ya que se enfrenta a compañías como Samsung, Motorola, Huawei y la propia Xiaomi, que se han posicionado en el mercado local en gran medida gracias a su oferta de dispositivos para gama media y media baja.

Puedes leer: Mexicanos, los que más se toman selfies en Latinoamérica

Realme lanzó en México hace unos días su teléfono 13 Pro+, el nuevo integrante de su familia numérica, el cual además de un diseño atractivo, inspirado en las obras impresionistas de Claude Monet, está equipado con IA para la toma y edición de fotos, así como para mejorar el rendimiento del equipo.

Jesús Mejía, director de Relaciones Públicas de la empresa en México, sostuvo que la IA tiene el potencial de facilitar la vida y resolver problemas que enfrentan los dispositivos actualmente en varias de sus funciones, como la cámara fotográfica, el sobrecalentamiento por su uso, el rendimiento de la batería y desempeño del equipo.

Añadió que el nuevo teléfono ofrece tecnología y diseño premium a un costo asequible, con lo que busca que el presupuesto no sea factor para no tener un equipo de buena calidad.

Esta tecnología, que comenzó a estar en boga en 2023 con ChatGTP, está hoy en día presente en varios modelos de dispositivos móviles, principalmente de gama media alta, alta y premium





El Realme 13 Por+ fue lanzado a la venta en el país a través de Amazon y Mercado Libre, a un precio de ocho mil 499 pesos en su versión de ocho gigabytes de memoria y de nueve mil 799 pesos en la de 120 gigas.

“Estamos lanzando un equipo con características Premium a un precio asequible. ¿Qué es lo que hacen otras marcas?, ponen estas características y elevan sus precios, nosotros no, y es la forma de llegar a más usuarios”, contó el directivo en entrevista con El Sol de México.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por realme México (@realmemx)

No obstante, la marca se enfrenta todavía a un mercado que busca equipos más asequibles. De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (The CIU), seis de cada 10 teléfonos móviles que se venden en el país tienen un precio máximo de seis mil pesos.

El mercado nacional es dominado por Samsung, con más de una tercera parte en la participación de mercado, esto debido a su oferta de equipos para todas las gamas, subrayó Gonzalo Rojon, vicepresidente de Investigación de la consultora.

Para el especialista, en el mercado mexicano el precio es un factor que hace que los teléfonos se masifiquen.

Por su parte, Xiaomi, que es el quinto competidor del mercado nacional con una participación de 6.2 por ciento, lanzó la semana pasada desde Alemania su serie 14T, con un equipo Pro. Que ofrece una integración fluida de funcionalidades de IA para múltiples casos de uso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Xiaomi México (@xiaomi.mexico)

Los equipos están confirmados para llegar a México en octubre, y entre sus novedades tecnológicas destaca Circle to Search como su principal herramienta de IA, la cual era exclusiva de Samsung y Google, y permite realizar búsquedas dentro del contenido que se ve en la pantalla simplemente seleccionándolo con un círculo.

El equipo también ofrece funciones para edición fotográfica, transcripción de voz a texto, realizar resúmenes y traducción de voz y texto en tiempo real, potenciadas a través de la IA de Google, Gemini.

Xiaomi hoy ya está en el top cinco de las marcas más vendidas en México y su reto será mantenerse ante una oferta creciente de dispositivos con IA.

La competencia es complicada, ya que se enfrenta a compañías como Samsung, Motorola y Huawei, que se han posicionado bien en el mercado local





Sin embargo, para Gonzalo Rojón esta tecnología no será un diferenciador para que las marcas avancen en el gusto de los usuarios, al menos no por el momento.

“Ahorita la IA está enfocada en los teléfonos que son de gama alta, porque necesitas más capacidad de procesamiento, así que utilizar esta tecnología como una forma de meterse entre las marcas más vendidas está un poco complicado ya que la mayoría de las ventas de estos dispositivos se concentran principalmente en las gamas media baja y baja”, subrayó el experto.

Rojon enfatizó que la IA es una tecnología que recién está usándose en dispositivos móviles y que si bien puede tener algunas ventajas, como mejorar apps, fotos o ayudar a la redacción de un mail, la gente apenas la está conociendo, por lo que tardará un tiempo para masificarse.

Compiten con cámaras

Uno de los elementos que los usuarios mexicanos priorizan al momento de elegir un smartphone es la cámara, y es ahí donde las marcas chinas más están innovando.

En el caso del Realme 13 Pro+, integra una triple cámara con un sensor principal Sony LYT-701 de 50 megapíxeles, así como un telefoto con zoom óptico de 3X y zoom digital de 120X.

El equipo puede hacer acercamientos notables que, además, puede arreglar con su IA, lo que garantiza mejores imágenes, con calidad de una cámara reflex.

Las capacidades de IA en el procesamiento de imágenes aumenta la claridad de la foto y el rango dinámico para capturar luces y sombras auténticas, esto aplica desde la toma de retratos más naturales, hasta paisajes y acercamientos con su zoom.

La AI Ultra Clarity integrada en el equipo mejora la resolución y aumenta la claridad de las imágenes borrosas, lo que permite restaurar fotos antiguas, pero también funciona para fotos recién tomadas que hayan salido borrosas, al hacerlas más claras y nítidas.

El Realme 13 Pro+ también cuenta con un modo AI Smart Removal, para eliminar personas y objetos de las fotos con un solo clic.

Realme busca convertirse en uno de los cinco mayores vendedores de smartphones en el país, al lado de Xiaomi





Por su parte, el Xiaomi 14T Pro integra también un sistema de triple cámara versátil que abarca cinco distancias focales, lo que proporciona una mayor flexibilidad para adaptarse a diversas condiciones de captura.

Además, las cámaras de la serie T cuentan con lentes Leica, tanto en su objetivo principal de 50 megapíxeles, como en el ultra gran angular de 12 megapíxeles y el telefoto de 50 megapíxeles.

De igual modo, tiene la opción de imagen mejorada con IA, con la que los usuarios pueden disfrutar de fotografías nítidas y vibrantes tanto de noche como de día.

Precisamente entre sus capacidades destacadas están las tomas en condiciones de poca luz, que le permiten capturar impresionantes escenas nocturnas y vibrantes paisajes urbanos con una claridad extraordinaria.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe noticias relevantes sobre más ideas disruptivas

Además de estas características fotográficas, el Xiaomi 14T Pro puede grabar video a máxima resolución 8K.

La batalla por atrapar a los usuarios mediante la IA ya comenzó, y las marcas chinas saben bien cómo llamar la atención y ganarse un lugar dentro del mercado mexicano.