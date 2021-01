Telegram gana usuarios tras recientes políticas de privacidad en WhatsApp

Recientemente se dio a conocer que WhatsApp actualizó sus términos y condiciones, y la aplicación de mensajería puso como fecha límite el 8 de febrero para aceptar los nuevos estatutos.

Entre los nuevos términos, WhatsApp pide a los usuarios que permitan que su matriz Facebook y sus filiales recopilen sus datos, incluido el número de teléfono y la ubicación.

Sin embargo, muchos de los usuarios de WhatsApp consideran que no es lo correcto y comenzaron a migrar a otras aplicaciones de mensajería, como Telegram y Signal.

pic.twitter.com/ARzNTrekvQ — Telegram Messenger (@telegram) January 8, 2021

"La política de privacidad y las actualizaciones de las condiciones son comunes en la industria y estamos avisando a los usuarios con una amplia anticipación para que revisen los cambios, que entrarán en vigor el 8 de febrero", dijo sobre el tema un portavoz de Facebook.

Facebook is probably more comfortable selling ads than buying them, but they'll do what they have to do in order to be the top result when some people search for 'Signal' in the App Store.



P.S. There will never be ads in Signal, because your data belongs in your hands not ours. pic.twitter.com/waVPcl4wHe — Signal (@signalapp) January 10, 2021

"Todos los usuarios deben aceptar las nuevas condiciones de servicio si quieren seguir usando WhatsApp", agregó el vocero.

Incluso, Elon Musk, fundador de Tesla, envió un tuit a través de su cuenta de Twitter en la que promueve el uso de Signal.

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

Según un análisis de Sensor Tower más de 100 mil personas descargaron Signal de las tiendas de aplicaciones para Android e iOS, mientras que Telegram acumuló en los últimos días 2.2 millones de descargas.

Por el lado contrario, las descargas de WhatsApp cayeron un 11 por ciento durante los primeros días del 2021, lo que equivale a aproximadamente a 10.5 millones de desinstalaciones.