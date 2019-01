Travis Strikes Again: No More Heroes regresa con más acción en la Nintendo Switch

Travis Strikes Again: No More Heroes ya está disponible para Nintendo Switch. El juego se basa en planteamientos estéticos y mecánicos que devolverá el control del asesino/otaku Travis y su icónica katana de luz, con mejores aventuras que en ediciones pasadas. via GIPHY



El diseñador Suda51 junto a su estudio Grasshopper Manufacture harán una continuidad de los videojuegos ya lanzados originalmente para Wii hace casi 10 años. Virales

Para este 2019 se pretenden configuraciones distintas, se podrán tener vistas cenitales, laterales o posteriores, acompañado de plataformas que permitirán la conducción, puzles o roles japoneses, lo que hará de esta edición una mejor a la anterior, dando un toque surrealista a la historia.

Si ya los has jugado anteriormente, no te sorprendas con las nuevas actitudes del personaje, debido a que en este episodio lo veremos disfrutando de la compañía de Jeane su gata y de una gran colección de videojuegos, todo será tranquilidad hasta que llegue el padre de némesis Bad Girl y busque vengar su muerte.

Serán seis niveles basados en otros videojuegos de la Death Drive, en los que podrás aplicar embestidas y ataques coordinados para continuar jugando, incluso veremos como Travis se enfrentará a Bad Man hasta que con una "consola maldita" por Death Drive Mk II los traslada a un psicodélico mundo basado en sus videojuegos.



Mucho de los personajes tendrán apariciones importantes y relacionados, algunos tendrán que unirse a Travis para salvar su vida.